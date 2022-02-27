19母嬰健康院周二起可打科興疫苗　衞生署：中招後流產風險高2倍

衞生署今日（27日）宣布，由3月1日（星期二）開始在轄下的19間母嬰健康院，為接受產前服務的孕婦提供科興疫苗接種服務。同時，署方轄下11間長者健康中心在3月會繼續為65歲或以上人士即場接種科興疫苗。



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世衞已准孕婦可打科興或復必泰

衞生署表示，數據顯示，相比非懷孕人士，懷孕婦女於感染新型冠狀病毒病後有較高機會出現嚴重併發症，出現早產的風險增加兩倍，而圍產期的死亡率亦增加約50%，接種新冠疫苗可降低孕婦住院和死亡風險。

署方表示，亦有研究顯示懷孕婦女接種新冠疫苗後產生的抗體，可透過臍帶傳送給胎兒，婦女餵哺母乳時亦可為嬰兒提供保護。世界衞生組織已批准懷孕婦女及哺乳期婦女接種香港提供的科興和復必泰疫苗。

母嬰健康院職員會於孕婦到母嬰健康院接受常規產前檢查時為她們提供有關新冠疫苗的健康資訊，並根據孕婦選擇接種的疫苗而作出安排。如孕婦選擇接種科興疫苗，母嬰健康院職員會安排即場接種。

長者健康中心續為長者打種科興疫

衞生署續指，11間長者健康中心會繼續為65歲或以上人士提供即場接種科興疫苗服務。接種時段為星期一至五：上午8時30分至下午12時30分、下午2時至5時，以及星期六：上午8時30分至下午12時30分（公眾假期除外）。每日名額有限，先到先得；如當日額滿，職員會為長者另行安排接種日期和時間。長者須出示香港身份證登記。

另外，早前在筲箕灣、灣仔及葵盛長者健康中心已預約接種日期的長者可繼續依期前往該些中心接受接種服務。至於已預約在新蒲崗長者健康中心接種疫苗的長者，則應於預約期前往九龍城獅子會學生健康服務中心接受接種服務。

市民可參閱衞生署家庭健康服務網頁（www.fhs.gov.hk/tc_chi）和長者健康服務網頁(www.elderly.gov.hk/cindex.html)，了解更多資訊。

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