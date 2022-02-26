疫情｜網上醫療平台開通　供2千名新冠患者免費視像會診及施藥

隨着新冠確診病例破萬宗，越來越多輕症狀患者留家隔離治療，有組織利用創意科技開發線上醫療平台，首階段贊助至少2000名已確診及初步確診新冠患者提供私家醫生免費視像問診服務，提供受惠對象包括合資格綜援家庭、劏房戶、雙居或獨居長者，主力集中深水埗、 屯門等地區的低收入家庭，期望透過會診及給予基本藥物，紓緩近期公立醫療系統緊張的情況。



紓緩公立醫療系統緊張

香港菁英會及香港青年發展聯盟表示，新冠肺炎確診及初確數字正在節節上升，第五波疫情嚴峻，市民處於高度戒備狀態。根據醫管局資料，當中大約八成屬輕微病症，能夠透過少量藥物或病人的抵抗力康復。為了協助紓緩對公共醫療機構應診的壓力，私家醫生也可以在疫情期間為社會出一分力，故團體牽頭贊助40萬元，透過今屆菁英會創業比賽優勝項目及香港青年發展聯盟2021年香港大專生創業比賽季軍得獎者研發的線上醫療平台 iMeddy，聯合平台上多位私家醫生，於首階段為最少2000名已確診及初步確診新冠患者提供免費視像問診服務，應用創新科技及青年力量去支持抗疫。

該線上醫療平台主要為所有已確診及初步確診新冠患者提供免費視像問診服務，並提供相關醫療物資支援，詳細服務包括首階段為最少2000位患者免費提供線上視像問診服務，今次對象為未能負擔診金的低收入家庭及有需要的基層人士，會診後再透過「愛心車隊青年行動」義工或安排速遞，向有需要人士按病情提供由醫生處方的退燒止痛藥、消炎藥、抗生素等3日基本藥物，如果患者有其他特別藥物需要，將於視診期間直接報價，如患者接受才會有其他收費，幫助正在輪候醫院或隔離設施，或已出現輕微病徵的新冠陽性或初步陽性患者，提供免費及適切的視像醫療支援服務，以紓緩近期公立醫療系統緊張的情況。

受助對象中一半為基層人士 一半先到先得預約

iMeddy線上醫療平台市場總監蔡國俊表示，今次活動將會全數為有需要人士提供問診、３天藥物及相關物流，由於疫情嚴峻，主辦單位將會提供1,000個名額供公眾以先到先得形式使用，另外1000個將會分配經主辦單位推薦的合資格綜援家庭、劏房戶、雙居或獨居長者優先享用，主力集中予深水埗、 屯門等地區的低收入家庭。平台的醫生會為病人提供相關醫生紙作證明之用。

香港菁英會主席凌俊傑表示，今次網上視診服務屬「同心同行，一路有我」行動第二部份，他希望利用創新科技，幫助首階段至少2,000名現時滯留家中的新冠患者，希望患者得到適當的援助，今次活動優先給予未能負擔醫療費用的基層家庭免費享用。

有興趣者者可瀏覽以下疫情遙距問診專區自行預約：

http://port1.theimed.com

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