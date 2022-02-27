港鐵單日多140鐵路人員中招　預警個別路線繁忙時間班次受影響

第五波新冠病毒疫情持續，港鐵公布截至今日（27日）下午6時，在過去24小時共錄得140宗涉及車務及維修員工及承辦商人員初步確診感染個案，所有初步確診感染的人士現正留在家中，等候衛生署進一步指示及安排。



港鐵表示，隨着確診員工的人數有可能隨着疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的密切接觸者或強制檢測的人數也有可能相應增多，現時預計有個別鐵路綫繁忙時間的班次，或會因人手緊絀而需要作出調整。



港鐵表示已安排徹底清潔和消毒有關工作地點。(資料圖片)

港鐵累計900名車務及維修員工確診

港鐵表示，正分別追蹤上述每宗個案的密切接觸者，並會採取相應的跟進行動， 公司亦同時安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並會以消毒機械人為上述地點進行深層清潔及消毒，並會加強相關車站、巴士及巴士站，以及車廠的清潔工作。

港鐵指出，在第五波疫情下，至今已錄得逾900名涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案。連同因被衛生防護中心列作密切接觸者、居所所在大廈被圍封而需接受強制檢測等而未能上班的個案，有關情況已對車務運作構成極大挑戰。

港鐵指，隨着確診員工的人數有可能隨着疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的密切接觸者或強制檢測的人數也有可能相應增多，會密切注視事態發展，當情況惡化至影響到日常營運的人手安排，港鐵會短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部分車站客務中心的服務等，現時預計有個別鐵路綫繁忙時間的班次，有可能因為人手緊絀而需要作出調整。如出現迫不得已調整服務的情況，港鐵將盡快透過適當渠道通知公眾。

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