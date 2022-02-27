疫情｜國家衛健委組建9000人採樣隊　隨時赴港支援全民檢測

本港第五波疫情嚴峻，中央先後派出專家組、醫療防疫工作隊到港，包括協助準備即將展開的全民檢測。

國家衞健委醫政醫管局副局長李大川，今日（27日）接受無線電視節目訪問時稱，已經組建約9000人的採樣隊，隨時來港支援，又認為全民檢測若配合封控措施，效果會更好。



李大川稱，約9000人的採樣支援隊伍已經開始培訓，可隨時根據香港特區政府的需要，派員到港幫助工作；若有需要，可以從周邊省份調配一些懂粵語或英語較好、經驗豐富的醫護人員補充。

他表示，若港府要求，同樣可以將樣本送到廣東省檢驗，每日檢測量達到120至150萬次，遠高於本港每日最多30萬次。

港府早前指，現時不傾向全民強檢期間實施「禁足」。李大川直指，在全民檢測期間採取封控措施，將人員檢測流動降到最低水平，是對全民檢測效果最理想、也是最好的做法。他表示，全民檢測需要有效組織，應提前做好周邊安排，調配充足取樣和檢測力量。

政府日前改變檢測及出院標準，若市民的快速測試呈陽性，可直接視為確診，而接種兩針目前隔離中的患者，陽性後第六及第七日快速檢測陰性就可結束隔離。

李大川認為，有關做法並非最理想，但按本港現時情況下可以接受。他指出，目前香港新冠流行形勢，用快速檢測先找出感染者是有積極意義，能夠盡早將陽性感染者找到，盡快隔離，切斷傳播途徑。