料死亡率續升　內地援港抗疫專家賀青華：確診居家隔離須嚴格禁足

本港昨日有超過2.6萬人班診，再有83人死亡，無論是確診及死亡數字均創疫情以來新高。有份領導內地支援香港抗疫專班專家組組長賀青華估計，本港的重症及死亡率有機會再增加。他認為確診者居家隔離是防疫最大的風險，除非能嚴格執行禁足令。



國家衞健委疾控局一級巡視員賀青華賀青華接受無線新聞訪問時形容，目前香港疫情處於快速發展階段，仍然未到高峰，重症率和死亡率有機會增加。

他表示：「香港是一個老齡化的社區，很遺憾的是老年人群接種疫苗接種率還比較低，而且最近發生疫情，在我們的養老院普遍感染的比較多，老年人群一感染，又沒有打過疫苗，那麼他患重症比例就高，這樣可能後期死亡率會增加。」

▼2月27日 沙田禾輋邨欣和樓及民和樓圍封檢測▼



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本港現時隔離設施不足，大量確診者變相要居家隔離，賀青華認為要成功遏制疫情，居家隔離必須嚴格禁足。

賀青華認為：「控制傳染源、切斷傳播途徑、保護已經感染的人群，是我們傳染病防控工作的三大法寶，這些已經確診的陽性感染者，如果再居家隔離，這是一個最大的風險。有些陽性的感染者因為症狀不清，以為沒有甚麼太多問題，自己以為沒有事情了，就出去，出去就比較亂，這是一個問題的根本，所以居家隔離一定要嚴格執行禁足令，才能夠從根本上把傳染源控制住。」

他認為隨着中央支持香港建設方艙醫院，隔離設施逐步增加，確診者居家隔離情況會減少，控制疫情力度會逐步加大。