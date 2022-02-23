疫情｜央視：內地援港專班24小時運作　超額完成首批7類物資保供

《央視》今日（23日）報道，內地援港抗疫專班已先後召開4次調度會，超額完成首批7類物資保供需求，並完成了第二批急需醫療物資的企業摸底工作。目前，深圳已開通三條供港生鮮運輸通道，保障供港生活物資供應鏈穩定。



報道指，內地支援香港抗疫專班，包括國家衛健委、工業和信息化部以及廣東省相關等10個部門，根據不同分工設立多個工作組。專班共召開4次調度會，出台一系列援港抗疫措施。

2月18日晚，港府提出首批物資清單，包括N95口罩、快速抗原檢測試劑包、連花清瘟膠囊等。為保障物資運輸，廣東省和深圳市採取「兩步走」的中轉運輸方式，開通兩個接駁點；2月19日，首批物資保供需求超額完成。

2月20日，港府提出第二批急需醫療物資清單，包括1.57億個外科口罩、1900萬對手術手套、362萬件防護服、645萬隻體溫計、1.94億張酒精紙等16類產品。目前，專班已經完成第二批急需醫療物資的企業摸底工作，內地產能完全可以滿足需求，正按照特區政府要求發送貨物。

2月21日，深圳開通內地首條常態化運作供港生鮮專線，首批約200噸供港鮮活商品當晚抵達香港。食品抽檢合格後，隨即運往長沙灣批發市場分銷。