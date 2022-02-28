封區｜青俊苑俊豪閣、禾輋邨順和樓等7廈污水呈陽性　圍封強檢

本港新冠肺炎疫情嚴峻，確診個案擴散至全港18區。港府公布，今日（28日）在七棟大廈中作出限制與檢測宣告，大廈內人士須留在其處所並接受強制檢測，包括青衣青俊苑俊豪閣、東涌逸東（一）邨福逸樓及漁逸樓、秀茂坪邨秀賢樓、元朗天恒邨恒智樓及恒富樓，以及沙田禾輋邨順和樓。

當局強調，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域進行圍封檢測。政府目標是在明日（3月1日）上午約10時至下午3時完成全部行動，不過視乎檢測結果，行動或會延長。



▼2月28日，沙田禾輋邨順和樓封區檢測▼



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當局表示，由於上述七棟大廈全部污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，故作出圍封檢測公告。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，才可離開其處所，以減少交叉感染的風險。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，當局指會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

七棟大廈的行動時間各有不同，包括青俊苑俊豪閣由下午2時30分預計至明日上午約11時；逸東（一）邨福逸樓由下午5時料至明日下午約2時；漁逸樓由下午6時料至明日下午約3時；秀茂坪邨秀賢樓由下午6時料至明日上午約10時；天恒邨恒智樓及恒富樓則由下午5時料至明日下午約1時；禾輋邨順和樓由下午4時料至明日下午約2時。

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當局強調，根據今日發出的強制檢測公告，任何於指定時間內曾身處上述七棟大廈超過兩小時的人士，即使在圍封檢測開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月2日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。另外，若有僱員因宣告而未能上班，政府呼籲僱主酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果，並強調會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。

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