疫苗｜孔繁毅倡長者强制打針　預計下半年二代疫苗能供市民接種

港大醫學院藥理及藥劑學系及內科學系進行了4項有關不同高風險群組人士，包括慢性病患和類風濕性關節炎患者等的研究。結果發現他們接種新冠病毒疫苗後出現副作用或異常事件的風險，與未有接種疫苗者相比並無顯著差異，並認爲不同高風險群組接種新冠病毒疫苗均屬安全。



新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，科興及復必泰疫苗均無大副作用，適合各年齡層接種。現時80歲以上長者的死亡率非常高，因此建議長者能强制打針，更希望該措施在一個月内實行。另外，關於第四針疫苗是否需開打，他指市民可能要3個月到半年後才需打第四針，到時候二代疫苗（即Omicron吻合疫苗）相信能供應給市民接種。



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出現關注事件人數 無打疫苗比有打針為多

第一項研究是關於疾病患者接種新冠疫苗的安全性，研究涉及883,416名慢性病患者。其中153,178人接種復必泰，182,442人接種科興，而547,796人未接種疫苗。研究發現，在接種疫苗後的 28 天觀察期內，僅有2,807名患者出現關注事件（心律不整、亞急性甲狀腺炎）。出現關注事件的患者中，有2,046人未曾接種新冠疫苗、469人接種科興疫苗，其餘 292人則接種復必泰疫苗。

藥理及藥劑學系助理教授（研究）黎子駿表示，接種疫苗的患者出現關注事件的風險並無高於未接種疫苗者，而多病共存患者於接種疫苗後亦未見有更高風險。

第二項研究是曾經感染過新冠病毒患者接種新冠疫苗的安全性。研究涉及100萬名接種過兩劑疫苗人士，有3,922人曾經染疫，其餘1,137,583 人無感染史。結果發現，關注事件在復必泰及科興的發病率非常罕見，分別僅有0.16%及0.14%，可見有感染史和沒有感染史人士在關注事件風險方面並無顯著差異。

第三項研究是類風濕關節炎患者接種新冠疫苗的安全性。研究涉及5,493名類風濕性關節炎患者，其中653人接種復必泰，671人接種科興，其餘 4,169 人未接種疫苗。研究發現，在接種第二劑疫苗後，復必泰及科興的發病率分別只有0.86%及0.87%。

另外，第四項研究是炎症性腸病患者接種新冠疫苗的安全性。炎症性腸病患者中，有949人接種復必泰，1209人未接種疫苗.研究發現發現接種復必泰和未有接種疫苗的炎症性腸病患者之間，入院及使用緊急救護服務次數及接種疫苗後28天內使用緊急救護服務人數，並無顯著增加。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

孔繁毅表示，第五波疫情中，80歲以上長者的死亡率非常高，因此建議長者能强制打針，更希望措施在一個月内實行。他指，就算長者只打了一針都有保護力，因爲基本上打針後一星期就能產生抗體。他提到，其實現時的疫苗通行證已接近强制的形式，若要將疫苗接種率在短期内大幅提高，就一定要强制打針。

根據上述研究顯示，兩隻疫苗皆非常安全，長者就算强制接種也不必擔心。他表示，現時老人院出現嚴重爆發情況，應要為他們强制打針以挽救其性命。無論長者染疫與否，都可以打針。雖然有科學研究建議康復患者，最好在12周後接種疫苗。但他認爲，其實長者在康復後，一星期之後也可以打針。

另外，孔繁毅指出，第三針加强劑對防疫及抗體的產生有優勢，惟現時香港少於100萬人打了第三針。至於第四針疫苗是否需開打，他指，目前免疫系統受壓抑的器官移植病人才要打第四針。市民可能要3個月到半年後才需打第四針，到時候二代疫苗（即Omicron吻合疫苗）相信能供應給市民接種。

至於全民檢測及禁足令是否合適？他認為現時應優先提升接種率。全民強檢一定要配合足夠的隔離措施，而且需要全港750萬人配合，因此認為在疫情最巔峰的時間不適合進行全民強檢。而禁足令亦不可行，因爲可能會使病情嚴重的病人延遲治療，亦會令病人無法接種疫苗。

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