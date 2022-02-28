疫情｜最高級別內地防疫專家梁萬年率團抵港：全港一心定戰勝疫情

香港第五波疫情嚴峻，中央派第三批專家小組助港抗疫。國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，率領4名專家於今午（28日）抵港。梁萬年會見傳媒時指會抓緊時間努力工作，將與香港專家合作及交流，確保港人生命安全：「我和四位專家深感光榮，責任重大。」



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「中央援港防控專家組」今日從深圳灣口岸出發赴港，專家組由5位專家組成，國家衞健委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年擔任組長，他在深圳灣口岸表示，香港疫情十分嚴峻，但相信在多方努力下一定可以控制住香港的疫情。

梁萬年下午抵達下榻的尖沙咀君怡酒店，向在場傳媒表示中央高度重視，並要求全國上下支持港府抗疫工作，故安排第三批專家來港指導：「我和四位專家深感光榮，責任重大。」

梁萬年：抓緊時間工作並與本港專家密切合作

梁又指，香港疫情嚴重，一定會抓緊時間努力工作，與香港的專家合作及交流，確保港人的身體健康及生命安全。他相信在中央的支持與港的領導，以及全港社會的上下一心，香港必定早日戰勝疫情。

專家組一行5人 梁萬年為來港最高級別內地防疫專家 倡動態清零

是次抵港的專家小組一共5人，包括教授梁萬年、楊雄中、研究員李群、向尼娟及劉玨。當中，梁萬年為歷年來港最高級的專家。港府近月常在記者會中提到「動態清零」，梁萬年曾解釋過何為「動態清零」，指「及時主動發現傳染源；一旦發現病例，快速採取公共衛生和社會的干預措施；主要運用中西醫結合等方法，有效救治患者，防止輕症轉重症，減少重症和死亡病例。」