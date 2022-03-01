北上避疫｜深圳隔離酒店3月初房量減40%　有日總房量曾得10間

疫情嚴峻，市民北上深圳前，需經「健康驛站房間線上預約系統」，預約指定檢疫酒店隔離14日，但自去年底起一位難求，更曾出現「代搶」服務。

《香港01》發現預約隔離酒店系統，3月5日可預約房間總數，一度顯示只有10間，現回復至520間房間供應，但仍較2月底的房間數量少約40%。

有立法會議員認為，各地的隔離措施因應疫情收緊，加上不少人北上避疫，令酒店房間流轉速度減慢，希望深圳可增加隔離酒店供應。



現時市民經深圳灣口岸入境深圳，要在事前經深圳市政府的「健康驛站房間線上預約系統」，預約指定的檢疫酒店隔離。（資料圖片／鄭子峰攝）

現時市民經深圳灣口岸入境深圳，除須持有24小時內的核酸檢測陰性結果證明外，並要在事前經深圳市政府的「健康驛站房間線上預約系統」，預約指定的檢疫酒店隔離14日，以及家居隔離7日。不過，如隔離人士在深圳沒有寓所，或不「具備居家隔離條件」，最後7日仍須住檢疫酒店。

健康驛站系統顯示，3月4日提供的房間總數下跌至500間，3月5日的總房數，更一度顯示只有10間。（健康驛站網頁截圖）

隔離酒店配額跌40% 有日總房量曾得10間

健康驛站系統每次開放未來7日的預約，並會顯示每日可預約的總房數。記者接獲2月27日至3月上旬預約系統的截圖，深圳每日有700至800間房可供預約，惟3月4日提供的房間總數下跌至500間，3月5日的總房數，更一度顯示只有10間。

2月28日，系統顯示3月5日的總房數已回升至520間。（健康驛站網頁截圖）

至2月28日，系統顯示3月5日的總房數已回升至520間，其餘日子的總房數，亦有增加10至20間。

記者曾致電深圳12345政務便民服務熱線查詢，惟職員表示手上沒有資料，不清楚健康驛站可供預約的房間總數，之後會否增加。

房數浮動 系統曾出告示指受疫情影響

事實上，健康驛站系統可供預約的總房間數量一直浮動。《香港01》去年12月底曾登入系統，當時至今年1月初，深圳可供預約的總房數是2,000間房，惟12月30日，預約一月份任何時間，均顯示「因本土疫情影響，目的地隔離酒店房間趨於緊張，請調整您的出行時間重新預約」告示。記者1月2日再登入，總房數已減至800多間。

至1月10日，有內地傳媒報道，指健康驛站系統每日提供的房間總數減至只有600間。

▼2月10日500人滯留深圳灣口岸▼



立法會議員陳勇認為，內地過去曾因應疫情收緊隔離措施，延長隔離日數，致酒店房間流轉速度減慢。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳勇：房間流轉減慢

立法會議員陳勇認為，內地過去因應疫情，曾收緊隔離措施，延長隔離日數，致酒店房間流轉速度減慢。再加上不少港人北上避疫，故認為此情況影響了深圳隔離酒店的供應：「內地現時亦有個案傳入，當局壓力大，未必滿足到大家的需求。」

陳勇指，希望深圳增加隔離酒店及設施的供應，同時呼籲香港市民切勿恐慌，又認為香港的方艙醫院建好後，可有更多位置隔離確診人士，減少因恐慌而北上避疫的人數。

立法會議員鄧家彪指，農曆新年前收到不少市民就無法預約深圳隔離酒店求助。（資料圖片/李澤彤攝）

鄧家彪：農曆年前多市民求助

立法會議員鄧家彪表示，難以判斷深圳隔離酒店總房數浮動的原因，是供應不變下需求變大，還是深圳政府減少隔離酒店房間供應。他指，現時疫情漸趨嚴峻，當地或收緊隔離措施，減低措施的靈活性，以至影響到酒店供應。

鄧家彪表示，農曆新年前收到不少市民就無法預約深圳隔離酒店求助，但近日香港疫情急轉直下，有未預約隔離酒店的市民嘗試直接到深圳衝關失敗後，相關求助已減少。他認為，現時只能希望深圳政府增加隔離酒店供應。

立法會議員姚柏良亦表示，難以知道隔離酒店總房數是因房間編制而減少，還是當地政府有防疫考慮。他指，觀察到市民對深圳隔離酒店有強大需求，希望當地可以增加供應。