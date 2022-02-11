北上避疫｜深圳隔離酒店預約連日爆滿　淘寶賣家千元「代搶」配額

本港新冠肺炎疫情每日平均新增逾千宗個案，現時要經深圳灣口岸到內地，需先預約內地的隔離酒店，惟近日持續爆滿，周四（10日）深圳灣口岸更有無預約的人「闖關」，就算有預約亦要排幾個鐘頭隊。《香港01》發現，有淘寶商家提供「香港回鄉深圳健康驛站隔離酒店報名預約服務」，定價為1,000元人民幣，為港人「代搶」隔離酒店配額，聲稱成功率有九成，已經140多宗成功交易。



▼深圳灣口岸情況▼



現時，要從香港入境深圳，除需持有24小時內的核酸檢測陰性結果證明外，還須出示檢疫酒店預約確認單，要在指定檢疫酒店集中隔離14日，居家隔離7日。

由於近日疫情嚴重，有不少港人都希望「北上」避疫，故許多市民都在近兩周搶隔離酒店名額，令預約深圳地區指定酒店配額的「健康驛站房間線上預約系統」多日來均為爆滿。

有商家看準港人想回內地「避疫」心態，在網上提供「香港回鄉深圳健康驛站隔離酒店報名預約服務」，為港人「代搶」隔離酒店配額。（網上截圖）

144宗成功交易 多讚好留言

有見及此，有商家看準港人想回內地避疫心態，在網上提供「香港回鄉深圳健康驛站隔離酒店報名預約服務」，為港人「代搶」隔離酒店配額。

網站已有144宗成功交易，有疑為買家在成功預訂房間後，大讚「晚上下單，第二天早上10點半登入便見預約成功」，更表示「多虧了賣家，終於可以回深圳了。」

不少疑為買家在成功預訂房間後，大讚「晚上下單，第二天早上10點半登入便見預約成功」，更表示「多虧了賣家，終於可以回深圳了。」（網上截圖）

要買家提供密碼及個人資料

記者以顧客身分向商家了解詳情，獲回覆指，現時2月16日的酒店預訂爆滿，現時下單可以預定2月17日或之後，而收費是按賬號收費，收費1000元人民幣。如想與親友同住同一檢疫酒店房間，可以添加同住人，不會額外收費。

下單後，商家會要求顧客提供「健康驛站房間線上預約系統」的賬號、密碼及希望預約時間，以「代搶」隔離酒店配額。商家又強調，成功預訂率達九成，如不成功預訂，可以申請直接退款或者繼續「代搶」其他的日子。

整體而言，內地隔離酒店的每晚價格約200至300元，意味著如使用「代搶」服務，檢疫費用會大增23%至35%。

▼「代搶」深圳隔離酒店詳情▼



翻查資料，去年1月份最初推出預約措施時，深圳市政府的「健康驛站房間線上預約系統」，每日預約名額約為2,000個；但到今年1月時，只有約800個，令預約檢疫酒店愈來愈難。有正身處深圳灣口岸的市民更透露，由於部分未預約隔離酒店便「闖關」往內地，令深圳關口大排長龍，甚至影響已預約房間的人士，無法乘坐內地當局安排的接駁巴士前往檢疫。

深圳市人民政府口岸辦公室早前亦已發通告指，近期深圳灣口岸入境人員大幅增加，隔離酒店持續爆滿。當局亦指，為避免影響已預約人士，呼籲入境者要遵守先預約隔離酒店的規則。