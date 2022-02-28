疫情｜財庫局：彈性處理僱用非技術工人為主合約以支援業界

財經事務及庫務局發言人今日（28日）表示，自第五波新冠疫情爆發以來，政府接獲有以僱用非技術工人為主的外判服務承辦商（包括清潔和物業管理服務）反映，由於有員工染疫，須接受強制檢測、隔離安排或檢疫，擔心未能安排足夠人手履行合約的服務要求。因此採購部門將在此情況下彈性處理合約事宜，暫緩執行部分條款。



採購部門會在未來三個月就以僱用非技術工人為主的合約的服務要求作出寬鬆處理。（翁鈺輝攝）

不會向承辦商作出罰款或服務費扣減

財庫局發言人表示，採購部門會在未來三個月就以僱用非技術工人為主的合約的服務要求作出寬鬆處理，並因應情況與相關承辦商商討實際服務安排，務求在不嚴重影響公共服務的情況下，協助承辦商繼續履行其工作。

發言人續指，採購部門不會在相關以僱用非技術工人為主的合約中，因人手缺勤而對服務承辦商作出罰款或服務費扣減。以及在疫情期間，採購部門容許服務承辦商更靈活調配人手，例如跨區調配。

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