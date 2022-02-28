安心出行暫停發放風險通知　衞生署承認目前疫情下作用已經不大

港府規定市民進入食肆等處所必須使用「安心出行」及「疫苗通行證」，不過，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今(28日)於疫情記者會承認，由於確診個案者眾，曾經到訪地點遍及全港，加上核酸檢測出現樽頸，當局已經暫停「安心出行」發放風險通知。他又提到，在目前疫情下，市民以「安心出行」接收檢測通知，作用已經不大。



▼2月24日 疫苗通行證首日青衣城商場及超市貼了大量安心出行供市民掃碼▼



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安心出行感染通知方面，歐嘉榮表示，社會上現存不同隱形傳播，當局呈報系統發現很多場所、住址及工作地點均與確診個案相關，「現階段用安心出行去收通知，作用已不大」，現時已暫時停止向市民提示確診者曾到訪食肆及發出強檢通知功能，「(倘按以往做法)如果裝咗(安心出行)，每日都會收到好多通知，差不多每日都有，無可能每日做檢測。」

2月28日，本港多家超市出現搶購潮



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歐嘉榮又提到，政府不可能要求所有曾經到訪的人前往檢測，只能建議相關地點的染疫人士切勿上班，倘涉及食肆，則需暫時關閉和清潔消毒；若市民習慣使用「安心出行」，當局稍後仍可用以協助追蹤確診者行蹤。

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