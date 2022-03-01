DSE｜4.22開考　快測須連准考證拍照　考評局：虛報將DQ或報警

第五波疫情嚴峻，確診數字屢創新高。教育局昨日（2月28日）表示，中學文憑試將如期在4月22日開考，考期將由1個月壓縮至3周。考評局公開考試總監麥勁生今日（1日）在電台節目表示，不希望將文憑試再拖延，惟若疫情持續嚴峻，最終要取消考試的話，將會根據機制，按考生校內成績和學校過往表現評分。惟現時最高評級僅得5級，考評專家正研究可否更精細分級。

麥勁生又指，正研究考生應考前快速測試的安排，現階段傾向依賴學生自行申報，正研究要求考生妥善記錄快速測試結果，或要連同准考證拍照，以便事後追查。他警告考生若以不正當方法混入考場，會按情況懲處，故意者將會被取消考試資格，更可能要承擔虛報疫情的法律責任。



考評局公開考試總監麥勁生。（資料圖片）

麥勁生早上在港台節目《千禧年代》表示，會以4月22開考為目標，避免將文憑試再拖延，惟若疫情持續嚴峻，最終要取消該公開試的話，考評局將會根據機制，參考考生的校內成績，以及相關學校過往的表現，為考生評分，惟最高評級只得5級，「以往嘅研究方法，大概只能做到咁樣」，他透露考評專家正研究可否再精細分級。

被問到可能有部份學校，在疫情下沒有考模擬試。麥勁生說，模擬試是整個課程讀完後才考，是較理想的成績，若有關學校沒有考齊模擬試或無考試，則會按考生中五的成績。他形容是中肯、穩妥的做法，坦言可能會出現部份學校參考第一次考試成績，部份學校參考模擬試成績，但強調當局同時會考慮考生所屬學校的長期表現。

期望及早考完避免DSE中途熔斷

至於考期將壓縮至3個星期，麥勁生表示，希望文憑試盡快完成，「早啲考完咗，（熔斷）發生嘅機會細啲。」他說，部份考生要考足一整日，但他強調涉及的考生數量少，每區僅涉及10多名考生，會盡量安排在同一日考試，「十幾個人出去食飯，希望影響唔太大。」

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研要求考生記錄快速測試結果 應考期間不適需離場做檢測

當局將於文憑試首次要求考生使用快速測試，麥勁生表示，「操作上面具體要睇一睇先」，坦言學校要做身份確認等程序，憂慮未能兼顧檢查快速測試結果，現階段傾向依賴學生自行申報，並稱正研究要求考生妥善記錄快速測試結果，或要連同准考證拍照，以便事後追查。

麥說，以往考生亦是自行申報體溫檢測結果，過去兩年都沒有出現大問題，並警告若考生以不正當方法混入考場，會按情況懲處，故意者將會被取消考試資格，亦可能要承擔虛報疫情的法律後果。

他又指，若考生在應考期間不適，會先要求對方離場做檢測，若檢測是呈陽性，事後會通知同考場的考生，做適當跟進，並根據衞生防護中心建議，考慮該校是否仍適合做考場。

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