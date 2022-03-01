院舍爆疫︱內地護理救兵2至3日內抵港　羅致光：唯一要求識廣東話

第五波疫情下數以百間護老院及殘疾人士院舍爆疫，大批員工染疫，陷人手荒，政府日前宣布由社署緊急地向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，為期三個月。勞工及福利局局長羅致光今日（1日）透露，招募行動進行中，希望兩至三日內有首批「救兵」抵港，但不會一批過1,000名來港，而會每批、或每次「百零二百人」到埗，之後再接受3日訓練，然後到隔離設施或暫託中心照顧長者。被問到招募情況及條件，羅致光直言沒有特定條件，唯一是「識講廣東話好重要」，而加上本港疫情趨嚴峻，因此招募有一定難度。



溫暖護老院早前爆疫，社署將全數68名院友送往亞博，但員工留在院舍內多天仍未獲安排。（資料圖片／陳傲淇攝）

逾半院舍有個案 很多院舍全部人染疫 羅致光：相當嚴峻

羅致光今早在商台節目表示，現時1000多間院舍中有一半出現確診個案，很多院舍已全部人染疫，情況相當嚴峻，而在疫情前，資助及私營院舍平均人手空缺率本已達25%，因此人手不足問題更嚴重。 羅致光又指，現時基本上全部有確診個案的院舍，都是「原地隔離」，但如果未能有效分隔開患者，就很容易引致院內傳播。

羅致光表示現時1000多間院舍中有一半出現確診個案，很多院舍已全部人染疫，情況相當嚴峻。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

招募臨時內地照顧員沒特定要求 來港後接受3日訓練

羅致光強調，早就隔離院舍染疫長者作準備，包括安排在亞博館隔離，但「速度快唔過疫情冚埋嚟」。就人手安排方面，社署正緊急地向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，為期三個月。羅致光希望1至2日內初步知悉招募臨時合約照顧員數目，2至3日內有首批人員到港，再接受3日訓練：「佢哋大部分無經驗，訓練唔係好複雜，但點樣餵食等等都要學。」亦由於須接受訓練，難以每次1,000人進行，所以內地護理員會分批到港：「多多益善，如果超過1000人有興趣都會考慮增加，每次百零二百人到埗。」

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