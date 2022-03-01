提早暑假｜學校可網上小組補課　楊潤雄：巡400校研借供全民檢測

第五波疫情嚴峻，確診數字屢創新高，教育局局長楊潤雄今日（1日）表示，學校需於3月7日提早放暑假，學校不可進行大規模網課，教師亦不需回校備課，以減少校內人流，惟期間學校仍可按照暑假慣常做法，安排小組補課或課外活動，大前提是全部都要是網上進行。至於非辦本地課程的私立學校則不需強制放假，但師生均不可以回校上課，有必要時亦會徵用有關校舍，在全民檢測期間作檢測中心。

楊潤雄又指，上周末已巡視400多間學校，就學校的大小、有蓋操場的大小、廁所分布等細節，向政制及內地事務局提報告，並會再因應該局要求，再巡視多100多間校舍，現階段難言會借出甚麼學校作檢測中心。



教育局局長楊潤雄稱文憑試是本地唯一公開考試。（資料圖片/李澤彤攝）

提早放暑假才可進一步將人流減少

楊潤雄今早在港台《千禧年代》表示，學校需於3月7日提早放暑假，以減少學校內的人流，並指雖然現時上網課，但不少教師仍要回校備課，提早放暑假才可再進一步將人流減少，並解釋若提早七八月復課時，可以做面授課堂，效果將比現時網課更好。他強調，在特別假期期間，學校不可進行大規模網課，但仍可一如以往的暑假般，為學校進行小組補課或課外活動，大前提是全部都要是網上進行。

楊潤雄：學校放假後 師生全民檢測更有彈性

他續指，政府將推行全民檢測，當學校放假後，師生做檢測亦會更有彈性，學校亦可借用作檢測中心，他形容「學校係分散得闊啲範圍嘅設施」，因此適合做檢測中心，並指在政制及內地事務局要求下，局方在過去的周末已巡視400多間學校，視察重點包括，學校和有蓋操場大小、廁所和課室分布、電力網絡和通風等，並向該局提交報告，當局亦會再巡視多100多間校舍。

教育局表示，待中學文憑試主科考試結束後，才恢復中學面授課堂。（資料圖片／梁鵬威攝)

被問到在提早放暑假期間，學校如何處理缺乏照顧的學生，楊潤雄則表示，過往在暑假，教育局都沒有要求學校開放，「雖然冇要求（學校）開放，但學校實有人喺度」，認為個別家長可與學校商討應對方案。惟若學校被徵用作檢測中心，學校仍可與教育局表達難處，但強調疫情期間，學生仍盡量留在家中，尤其是檢測期間更不宜外出。

▼2月28日，大批港人搶購快速測試劑▼



+ 6

至於私校是否可繼續上課，楊潤雄表示，並非所有私立學校均可上課，僅限於未做本地課程的學校，亦即是國際學校為主，因為該類學校受制於教師合約等問題，因此只能退而求其次，維持其上課時間表，惟強調，「呢段時間學生、老師唔需要，都唔可以返學校」，期間不排除有關學校會借用作檢測中心。

復課後需否每日快測未定 楊潤雄：睇咗全民檢測發展先

至於復課後，師生需否每日返學前做快速檢測，他則表示「睇咗全民檢測同疫情發展先」，需要視乎屆時疫情整體情況，才可決定是否採取如此嚴格的措施。