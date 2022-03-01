全民檢測｜籲市民多判斷毋須緊張　薛永恒：部份訊息「無乜可能」

全民檢測即將推行，詳情未公布，網上謠言即四起。創新及科技局長薛永恒今日（1日）在電台節目表示，即使政府實施封城，政府亦會有序發放相關防疫抗疫資訊，市民聽到任何可能影響日常生活的消息時，應「等一等、諗一諗」，自行作出判斷，又形容有些消息是「無乜可能」，毋須緊張。

勞工及福利局局長羅致光亦表示，政府仍在商討全民檢測計劃，細節未確定，強調政府作任何決定一定會廣泛地告訴市民，呼籲大家暫稍安毋躁。



創新及科技局長薛永恒今日（1日）在電台節目表示，政府會有序發放相關防疫抗疫資訊。（資料圖片 / 羅君豪攝）

網上近日有錄音流傳，聲稱有「可靠消息」指立法會正審議禁足法例，將禁止市民出門7日，提醒市民去購物，而昨日（2月28日）多區超市仍出現搶購潮，貨架上雞蛋凍肉及麵包全部掃清。

籲自行作出判斷 薛永恒：應該靜心等一等、諗一諗

薛永恒今日稱，市民聽到可能影響日常生活消息時或會緊張，但應該靜心「等一等、諗一諗」，自行作出判斷，更形容有些消息「無乜可能」。

「安心出行」不再發感染通知 將珍貴檢測資源用在最關鍵地方

薛永恒強調，政府會有序發放防疫抗疫資訊，呼籲市民在困難時期要齊心，配合當局建議及要求，減少質疑。 對於政府不再透過「安心出行」發出感染控制通知，薛表示，衞生防護中心已清楚表明，現時疫情非常嚴峻，患者曾到訪很多地方，如再發通知要求市民檢測是未能將緊張和珍貴檢測資源用在最關鍵地方，安排是非常時期的非常手段。

羅致光：稍安毋躁 敲定細節時一定會公布

勞工及福利局局長羅致光在另一電台節目亦表示，政府仍正商討全民檢測計劃，當政府作任何決定必會廣泛告訴市民，讓大家有所準備，故呼籲暫稍安毋躁，政府敲定細節時一定會公布。

對於「小禁足」，羅致光指現時約有1.5萬名長者或殘疾人士需要居家支援，有關員工必須上班，另外亦有7至8萬人住在院舍，員工有4萬人，這些人都需要上班。他期望市民明白不可簡單用「禁足」兩個字等於所有人不能外出，本港金融制度不可能暫停一段長時間。

向立法會提交修例 封區缺勤視病假

若全民檢測市民因「禁足」或封區不能上班，羅致光說，目前已有很多市民因為圍封兩、三日不能上班，政策目的是希望僱主及僱員互相體諒，政府計劃在本月16日，向立法會提交法例修訂，屆時會將有關問題講得更清楚。

2月28日，本港多家超市出現搶購潮

