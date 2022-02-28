01獨家｜全民檢測擬「全民小禁足」 期內准買食物　市民毋須恐慌

撰文：香港01
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《香港01》獲得可靠消息，港府擬於3月中實施的全民檢測方案，將加入「全民小禁足」方案；目前全民檢測方案中，正積極探討21日(七乘三)方案，以及9日(三乘三)方案，兩個全民檢測方案，均有一個技術問題，就是「首4日」抑或「首8日」均涉及一個「全民小禁足」方案。二個方案都容許市民外出購買食物，故市民毋須恐慌囤積食物。

01獨家｜港府擬強制按身份證　三次全民檢測750萬港人
林鄭月娥今(28日)表示，仍在評估全民檢測期間需否設有禁足安排。(資料圖片)

21日(七乘三)方案被指為期太長

接近建制消息人士表示，務求全民檢測方案有效落實，必須配合有限度禁足，而禁足時間愈短愈好。原來計劃750萬香港市民全民檢測三次，即三個周期，需時前後三周、合共21日的檢測方案，於政府高層會議中，被質疑為期太長。

同時，在內地當局全力協助下，是有可能每日處理200多萬人的檢測結果。果真如此，便可大大縮減每個周期的檢測日數。當中有方案是縮短至9日，三個周期合共9日。當然最終修改為15日(三乘五)等中間落墨方案，也是不能排除的，但大方向是大大縮短檢測及禁足期，以及考慮內地的每日最高檢測力量。

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強制禁足期擬只限首周期　部分行業或豁免

為確保全民檢測方案成功，目前港府認為必須實施的一個小禁足方案，格外針對第一個周期，在第一個周期才需要禁足，換言之，21日方案的小禁足期是8日，9日方案的小禁足是4日，因為第3日或第7日的檢測，結果須在翌日才獲悉。至於第二個及第三個檢測周期，政府趨向改為呼籲市民留家生活及留家工作，但非法例強制性的。

不論是4日或8日的小禁足期內，仍有多項豁免權會批出，包括抗疫人員、紀律執法人員、金融設施人員、新聞行業人員，仍可家居之外工作，但每個豁免機構必須限制派出人數。至於市民方面，仍可獲准在4日小禁足，抑或8日小禁足期內，出外購買食物，但究竟只容許購買食物回家處理，抑或，開放兼容餐館售賣飯盒，暫時沒有達成共識，仍在討論中。此外，市民可在小禁足期內，前赴藥房購買藥物。在供應食物及藥物之外的絕大部份場所，目前的方案趨向全面關閉。

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採用家庭登記檢測為本　無檢測即屬違法

市民登記全民檢測的原方案，是以身份證登記為本，換言之，全港市民理論上全部都要登記檢測，否則即屬違法，這方面可能需要盡快立法。不過，登記方式將不再按據身份證編號去分配檢測日期，而改由市民上網申請登記日期為本，同時，為求便利市民，也趨向按一整個家庭去登記檢測為本。

接近政府消息人士向《香港01》記者重申，香港市民毋須恐慌，不論是4日或7日的小禁足期內，必定考慮市民的食品供應，同時會考慮個別市民無法自購食物需要送遞等合理需求，強烈呼籲市民毋須囤積過多食物，既影響他人，亦最終可能造成浪費。

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