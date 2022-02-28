01消息｜小禁足期間　准市民外出買餸抑或兼准買外賣飯餸仍爭議中

《香港01》記者獲得可靠消息，港府擬於3月中實施的全民檢測方案，將加入「全民小禁足」方案。消息指，醫療專家均認為在小禁足期間，頂多只能容許市民出外到超市，購買食物回家煮食。不過，有官員提出反對建議，認為香港生活環境，許多人連厨房都沒有，小禁足期間連食肆外賣都停止的話，隨時有人會有斷炊之危。



故此，專家與港府高層仍在討論，究竟應否讓食肆以外賣方式營業。然而，讓市民於小禁足期內仍可購買外賣，無疑會令人流聚集大增；但香港不少人的居住環境，根本難以煮食，政府在推行小禁足期間，必須考慮到民生之必須。



▼2月28日，市民超市搶購食物▼



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外國「封城」及「禁足」仍准外出買必需品

可靠消息指，目前全民檢測方案中，正積極探討21日(七乘三)方案，以及9日(三乘三)方案。兩個全民檢測方案，均有一個技術問題，就是「首4日」抑或「首8日」均涉及一個「全民小禁足」方案，而二種方案都容許市民外出購買食物，故市民毋須恐慌，囤積食物。

事實上，新冠疫情已在全球蔓延超過兩年，有不少城市都因為疫情爆發而實施「封城」及「禁足」等措施。「封城」（lock down）此字眼予人會封鎖整個城市的意思，但實情是不同城市推行的封城及禁足措施都有不同。各地「封城」及「禁足」措施，需時及成效均各有不同；而禁足並不一定代表完全不能離開家門，只是盡力將人流壓至最低，令傳染風險進一步下降。在大部份地方，禁足只是要求關閉所有非必要的商店設施，以及規定每戶家庭每天只能派一個人購買食物等物資。

內地西安市封城 准出外買食買藥

中國內地以封城禁足，作為應對新冠肺炎疫情的一大主要措施，包括武漢和西安這些大城市均曾實施封城及禁足令。然而，即使是禁足令也有程度之分，並不會一刀切進行力度最強的措施。

以西安作為最近的一次大型封城為例，疫情在去年12月爆發，該地政府在12月22日實施封城，全市1,300萬居民被強制要求留在家中。據內地媒體報道，西安封城後，非重點封控小區每戶可以兩天派出一個人，外出購買生活物資。市內除了賣食物及賣藥的地方，其他一律禁止營業。

沒有特准許可下，私家車不可以在路面行駛，大部份公共運輸暫停，將人流減至最低。不過，後來確診人數繼續攀升，在封城實施5天後，防控措施突然加碼，當地政府取消兩天一採，不讓居民出門，居民只可以透過速遞公司購買食物與日用品。

西安連續超過一周單日新增本土確診病例破百，直至今年1月2日才略有下降。西安官方稱，從1月10日起該市終實現了「社區動態清零」目標。其後禁足措施慢慢放寬，至今年1月24日，西安結束了歷時32日的封城，持有健康綠碼的民眾可離開西安。

▼2月28日，本港多家超市出現搶購潮▼



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澳洲悉尼封城 准市民5公里內購物 晚上宵禁

去年6月，澳洲悉尼的疫情非常嚴峻，當地政府隨即宣布封城令，隨着疫情惡化，新南威爾斯政府及大悉尼地區的封城令升級。所有居於該地的市民，除了是獲批工人以外，其餘不得跨區上班。獲批工人的行業涵蓋相當廣泛，包括士多及超市、小食店、藥房、文具店及寵物店，當然也包括醫護及紀律部隊等。

禁足令生效期間，每戶每日只能派一人離家出外購物，而購物地點必須要在家5公里的範圍內，亦即所居住的區域內。此外，期間只能夠在戶外運動最多1小時。當地亦於晚間實行宵禁，相關地區居民在晚上9時至凌晨5時不能離開家門，有特定工作許可及緊急需要者除外，警方會截查所有在宵禁時間內上街的人。整個封城措施歷時了數月之久。

事實上，港府對全民檢測是否配合禁足令，公開的口風業已改變，食衛局局長陳肇始今早（28日）表示，不排除在全民檢測期間推行禁足令。不少市民因此紛紛忙着到超市入貨，令各區的超市及店舖均出現搶購潮，不少貨架亦已「清零」，有市民更需要乘車跨區掃貨，情況誇張。