業主法團主席被控用偽造文件申防疫基金　涉冒保安及清潔工簽署

太子一大廈的業主立案法團主席，涉偽造保安員及清潔工的簽名，以申「防疫抗疫基金」津貼，以及發放予法團的補貼，早前被廉署拘捕，被控以2項偽造及1項使用虛假文書的副本罪。案件今（1日）在九龍城法院提訊，被告暫毋須答辯，押後至5月10日再訊，被告獲准保釋候訊，期間不得接觸控方證人。



被告崔照祥（62歲，商人），被控2項偽造及1項使用虛假文書的副本罪。

涉在信件上偽冒兩人簽名

首兩控偽造罪指其於或約於2020年4月14日製造虛假文書，即在一封由金華閣業主立案法團就抗疫辛勞津貼向物業管理業監管局發出的信件上，偽造該法團成員的簽署；及或約於同年11月19日，在香港製造虛假文書，即在兩張須由保安員和/或清潔工人簽署的收據上，偽造翁潤嬋和蘇群銀的簽署，意圖由其本人藉使用該些文書，誘使另一人接受該些為真文書，從而作出某些作為致他人不利。

另一項使用虛假文書罪則指，被告於或約於2020年11月19日，在兩張須由保安員和/或清潔工人簽署的收據上你造翁潤嬋和蘇群銀的簽署，意圖由其本人藉使用該些文書，誘使另一人接受該些為真文書，並因而作出或不作某些作爲，以致對該另一人或其他人不利。

案件編號：KCCC 596/ 2022