防疫基金向清潔工派抗疫津貼　公立醫院及港鐵感染高危員工被排除

第六輪防疫抗疫基金宣布向前線清潔工及保安員派發合共一萬元的津貼，然而部分感染高危群組卻未有受惠。清潔服務業職工會今日到政府總部請願，指公立醫院及港鐵前線清潔工並未列入受惠對象，他們還因缺乏快速檢測包及人手不足面對交叉感染的風險，工會促請政府重新檢視相關政策，為工友提供合理補助。



政府忽視醫院及公共交通工具等高危感染群組

清潔服務業職工會總幹事杜振豪連同任職關注清潔工權益的本港藝術家程展緯，今日早上抵達政府總部東翼前地，分別身穿「清潔工不被看見」的黑色膠袋，並手持「政府支援嚴重不足」及「基層工友冒險上班」的標語，在場高叫口號，向勞福局及運房局代表遞交請願信，要求當局一視同仁，將所有前線清潔工及保安的現金補助看齊。

清潔服務業職工會總幹事杜振豪表示，第六輪防疫抗疫基金宣布政府合約承辦商、私人樓宇和工商物業的前線清潔及保安人員、機場工作的特定群組前線員工和安老院及殘疾人士院舍員工提供每月2,000元的津貼，為期5個月，但醫管局轄下公立醫院及港鐵、巴士等公共交通工具的前線清潔工卻不包括在內，他們面對人流高度集中的感染風險，但卻沒有任何受惠，質疑當局漏招抑或故意將責任卸予港鐵等上巿機構，由外判商自行承擔責任，形容相關員工「領着最低工資，冒着最高風險。」做法離地及不理解實際民情。

程展緯：返工加檢測日花十多小時如非人生活

關注工友權益而在港鐵任職外判清潔商的程展緯表示，早前陸續有工友確診，但外判商只着員工自行檢測，相反港鐵員工卻獲派快速檢測包，由於大部分工友為上年紀的人士，工友們開始恐慌，擔心中招而不自知，結果要自費購買檢測包或排隊到社區中心檢測，「返工已經8個鐘，加上排隊檢測3、4個鐘，佢哋每日生活點樣過呢？」直言今次再被排除於抗疫防疫基金之外，員工相當洩氣，部分人更乾脆辭職，導致人手更加吃緊，「我知有啲站頭只有一個人當值，仲要係男員工，佢只會清潔男廁，換言之女廁至少8個小時無人理。」變相增加感染風險，要求港鐵及相關部門優先向醫院及港鐵等基層員工派發檢測包，提供現金津貼，並增設受疫情影響的特殊有薪假，容許工友因打針、等候檢測報告等情況而放假。