【閉館】搏擊運動業界憂失業潮　指防疫基金似在補貼業主多過業界

第四輪肺炎疫情至今，健身中心經已由12月9日起停業接近一個月，連同上幾輪的疫情的停業措施，合共已停業過百日。健身搏擊運動業界大聯盟今日(1月11日)就再次就健身搏擊運動及舞蹈教育業界目前的情況召開記者會。

圖片來源：健身搏擊運動業大聯盟

其實，今次已經是健身搏擊運動業界大聯盟第六次舉辦記者會，但就他們所見，政府在經過了整個2020年後，對搏擊和健身業界在疫情下的支援依舊不足。

在記者會中，發言人指就疫情至今仍有不少同業未收到第三輪防疫抗疫基金，認為政府部門在安排上效率不足，申請程序愈來愈複雜，在補貼上亦沒有考慮業界的真正情況。不論是第二輪、第三輪或是第四輪的防疫基金，基本上都是不合比例的賠償。

變相是在補貼業主

發起人之一的泰拳健體中心負責人柯尊鼎(Ray)認為，政府的補貼並非口上所說的急市民所急，賠償金額反而都以租金的方式轉了給業主，變成是在補貼業主而非健身中心業界。

他亦指，之前出現爆發的「回歸群組」和「跳舞群組」與業界其實沒有關係，但卻因此而需要停業，讓真正的專業人士卻變相成為了犧牲品。除了學員不能繼續運動外，不少的中心負責人、教練和運動員等生計都大受影響。

難以避免健身業界出現失業潮

除了防疫基金本身的金額就不足夠應付租金等開支外，前泰拳運動員Rex也表示不少人依然沒有收到之前所申請的資助，但這個期間就仍然要繼續交租和出糧。他不明白政府為何要在搏擊和健身業界在沒有出現爆發的情況下，卻要健身中心業界先行地一刀切完全關閉。

就他所知，因為健身中心關閉的關係，不少教練都需要轉行或是申請債務重組。雖然一些教練也以「到會」的方式一對一授課，但也只是勉強有收入以在疫情期間「吊命」。他認爲，假如政府不強制業主減租，就算繼續補貼也沒有太大的作用，現時最希望的是能夠復工，不然健身業界將難以避免地出現失業潮。

運動員大受影響

搏擊運動員曾靜怡就表示，過往一年就像完全停頓一樣。2020完全沒有比賽，自己對上一次的大賽已經是2019年的事情。反觀其它地方像台灣，當地的選手依然可以比賽，繼續磨練自己的技術，但香港的搏擊運動員就連練習的場地都沒有。

批邏輯混亂

東區區議員李予信就批評政府的處理手法邏輯混亂，對大小健身室不同的運作方式完全不清楚。官員一邊說市民應該做運動加強抵抗力，一邊又說大家應少出街，結果卻選擇關健身中心。

他也表示他曾多次與政府官員會面，告知業界正在面對的困難，以及如何恢復營業才是該要解決的問題，但到目前爲止政府的處理方式都不見任何改進。更甚的是，不少申請人都沒有辦法查詢到自己的申請是否受接納或是正在處理中。

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