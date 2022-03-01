科技園3.10舉辦全港首屆人才招聘培訓活動T2　提供超過2,800職位

早前，政府研究指出，香港初創企業數目迅速增長，自2017年至2021年底增68.5%。創科行業的高速發展，市場對人才的需求大增，香港科技園公司今日（1日）宣布，將於3月10日，在網上舉辦全港首屆「T2︰創科人才薈」，為期1個月，希望透過此計劃進一步吸納更多創科人才，以滿足市場需求。



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「T2」將於3月10日開鑼，為期1個月，全部活動於網上舉行。其中，「香港創科職業博覽 2022」為打頭炮活動，將有逾270間科技公司參與，合共提供超過2,800個職位。其他「T2」的活動包括︰「深科技培訓」、「創新思維工作坊及創意比賽」、「技能升級系列」（金融科技），全是人才培訓項目，為來自本地或海外的人才或學生，提供職涯發展的新導向。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，過去5年，市場對創科的興趣日增，本港創科創投氣氛積極正面，科技園的園區公司獲投資的數目及資金，亦以倍數上升。行業規模發展迅速，反映創科的重要性及吸引力，對人才的需求殷切。他認為，現時為加入創科生態圈正是一個千載難逢的機遇。

首屆T2︰創科人才薈（按此連結）

．香港創科職業博覽2022（3月10日至16日）

．深科技培訓（3月12日、19日、26日）

．創新思維工作坊及創意比賽（3月11日至18日）

．技能升級系列（金融科技）（3月18日、4月14日）



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