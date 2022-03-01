疫情｜內地供港物資鐵路明日開通　首班九貨卡運抗疫物資

第五波疫情持續，多區出現搶購物潮。內地供港物資鐵路貨運的首班列車將於明日（2日）抵港，首班列車共有九個貨卡，將載運防疫抗疫物資。

另外，政府亦正與廣東省和深圳市政府，加快推進在香港設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁點的安排，並計劃在首階段使用香港國際機場貨運設施、葵涌貨櫃碼頭，以及屯門內河碼頭作為臨時貨物接駁場。



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政府表示，過去數天，運輸及房屋局聯同港鐵公司、業界及相關政府部門，就使用港鐵羅湖編組站作為鐵路貨場的操作進行研究及測試，並與內地當局於今日（1日）下午安排一列空載列車到港測試，過程順暢。隨着跨境鐵路貨運列車於明日開通，內地供港物資運作將進一步加強。首班列車共有九個貨卡，將載運防疫抗疫物資。

3月1日，廣東省深圳市，鐵路援港班列成功開展空車試運行。圖為援港班列試運行車輛從香港羅湖編組站返回深圳平湖南國家物流樞紐。（深圳市軌道辦 / 中新社）

除了鐵路貨運，政府亦正與廣東省和深圳市政府加快推進在香港設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁點的安排。計劃在首階段使用香港國際機場貨運設施、葵涌貨櫃碼頭，以及屯門內河碼頭作為臨時貨物接駁場。並已於今日由內地派出貨車測試路線，過程順暢。有關臨時接駁場預計本周內可陸續投入運作。

此外，今日的試運亦包括兩個稍後第二階段啓用的臨時接駁場。兩個接駁場毗鄰落馬洲口岸，用地由私人發展商借給政府。

東鐵線過往有跨境直通車，但因為疫情停運。（資料圖片 / 張浩維攝）

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