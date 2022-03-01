疫情｜抗疫的士司機穿着膠手套揸車　紡織業界贈300對殺新冠手套

政府與的士業界協作，推出抗疫的士服務，免費接載已預約人士來往新冠肺炎指定診所，減少他們乘搭公共交通工具時的傳播風險。抗疫的士都經過消毒，司機亦穿上防護裝備，有司機長期戴上膠手套工作「又焗又痕」。



本港紡織業界近日聯同紡織及製衣界立法會議員陳祖恒，向抗疫的士司機送上300套「殺菌殺新冠病毒防護手套」。



香港紡織業聯會會長陳亨利、業界議員陳祖恒和香港紡織商會會長朱立夫，今日（1日）向抗疫的士司機送贈300套「防護手套」及其他抗疫物資。該手段是由香港紡織業界研發，陳祖恒形容是業界成功應用創科的示範例子。

朱立夫指香港可大規模量產

朱立夫表示，從海外供應商購入可殺死新冠病毒的紗線後，經多次反覆測試，透過立體成型技術以本身用作編織毛衫的機器，編織出這款可重用、可清洗兼殺毒的「防護手套」。他指香港有方法大規模量產，相關紗線技術亦有應用於生產口罩等抗疫物資，期望日後繼續廣泛應用相關技術。

有抗疫的士司機表示，會着全套防護裝備開工，包括膠手套，但由於膠手套不透氣，「好快成對膠手套就係手汗，又焗又痕。」每天需要換兩三對膠手套。他說「防護手套」既透氣又乾爽，是前線司機「恩物」。