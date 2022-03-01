疫情｜南豐集團捐近3,000萬元抗疫　向旗下停業租戶減免租金

第五波疫情於本港持續，南豐集團今日（1日）宣佈，因疫情下租戶生意大受影響，除了為需要關閉及個別租戶提供租金減免外，亦向生意受影響的商戶購買物資，送贈有需要家庭，並透過非牟利機構如惜食堂及聖雅各福群會等派發物資予超過3萬名基層人士。此外，南豐集團亦已捐贈逾1.2萬份快速測試套裝予15間非牟利機構，供前線清潔人員、家傭、劏房居民、的士及貨車司機作檢測之用。



南豐集團今日（1日）宣佈，因疫情下租戶生意大受影響，除了為需要關閉及個別租戶提供租金減免外，亦向生意受影響的商戶購買物資，送贈有需要家庭，並透過非牟利機構如惜食堂及聖雅各福群會等派發物資予超過3萬名基層人士。（資料圖片）

南豐集團表示，就第五波疫情一直蔓延，已啟動「南豐同理協作抗疫圈」，聯同陳廷驊基金會至今已捐出近3,000萬港元協助抗疫。由於疫下不少租戶生意大受影響，南豐集團除了為需要關閉及個別租戶提供租金減免，更向生意受疫情影響的商戶購買物資送贈有需要家庭，目前集團已撥捐1,000萬元向租戶購入食物包及食物券，並夥拍非牟利機構如惜食堂及聖雅各福群會食物援助旗艦項目Food Co，將物資派發予超過3萬名基層人士。南豐集團亦將與社企及專業教育機構合作錄製教學短片，期望透過多媒體頻道為市民提供資訊及娛樂。

至於南豐紗廠將會向荃灣區內的安老院、基層家庭及獨居人士派發防疫包及相關用品，集團旗下的將軍澳商場、南豐紗廠及部分住宅物業亦將設有快速測試套裝自動售賣機，方便到訪人士選購。（資料圖片）

捐贈逾1.2萬份快速測試套裝予15間非牟利機構

此外，南豐集團已捐贈逾1.2萬份快速測試套裝予15間非牟利機構，供前線清潔人員、家傭、劏房居民、的士及貨車司機作檢測之用，並於兒童及長者服務地點等派發，亦向香港路德會社會服務處提供5,000份防疫套裝，支援5間長者院舍及9間復康院舍/服務中心約500名員工。

南豐集團早於去年11月借出旗下香港沙田萬怡酒店約524間客房，作為指定外傭檢疫酒店，並已向政府提交意向申請參與「社區隔離設施酒店計劃」，協助政府增加社區隔離設施數量之目標。集團亦將為旗下管理物業因「居安抗疫」而強制家居隔離的住客，送出防疫關懷套裝，亦可按個別住戶需要協助安排餐盒送遞、訂購配送快速測試套裝及安排上門採樣檢測等服務。

至於南豐紗廠將會向荃灣區內的安老院、基層家庭及獨居人士派發防疫包及相關用品，集團旗下的將軍澳商場、南豐紗廠及部分住宅物業亦將設有快速測試套裝自動售賣機，方便到訪人士選購。集團亦將撥捐700萬港元，支援旗下2,000名物業管理工作人員，措施包括現金津貼、防疫包、疫苗接種假期、情緒支援熱線、檢測安排等服務，並會為因工作需要隔離的員工提供住宿補貼。

而陳廷驊基金會亦與聖雅各福群會及香港社聯合推「支援院舍前線員工住宿津貼計劃」，資助逾200名合資格的院舍員工每日最多$500元、最長30日的住宿津貼。基金會亦支持基督教香港信義會社會服務部添購40部環境消毒噴霧機及40部消毒殺菌空氣淨化機，令其外展隊所服務的87間私營護老院舍可利用機器為地方進行深層消毒工作。此外，基金會亦將捐贈5,000個由聖雅各福群會協助採購的抗疫包，內含快速測試套裝、防護用品及維他命補充劑，並分發給「656carer.com」照顧者資訊平台的用戶及其他有需要的在家照顧者。