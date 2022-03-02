疫苗通行證｜公務員5.16前須打三針　否則禁入政府大樓　或當曠工

第五波疫情下，每日有不同部門的公務員及政府僱員中招，相關場所要關閉。公務員事務局證實，政府已修訂政府僱員進入政府大樓和辦公處所的「疫苗通行證」安排，最新安排下，除持有豁免證明書，所有因工作目的進入政府大樓及辦公處所的政府僱員，均須於5月16日前，或接種第二針後8個月內接種第三劑疫苗。

公務員事務局指，未能跟從「疫苗通行證」規定的政府僱員將不會獲准進入有關政府場所，若有僱員因而無法返回辦公地點工作，按情況可能會被視為無故缺勤，並將按現行紀律機制處理。



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公務員事務局稱公務員團隊應以身作則 盡早接種疫苗

公務員事務局稱，公務員團隊作為防疫抗疫中不可或缺的一環，應以身作則，按時並盡早接種疫苗。政府率先於2月16日在政府大樓和辦公處所向所有政府僱員實施「疫苗通行證」安排。

該局強調，當前疫情非常嚴峻，對本港構成前所未見威脅，政府有必要進一步加快鞏固公務員團隊的防疫屏障，以減低對防疫抗疫工作的影響。因此，政府已修訂政府僱員進入政府大樓和辦公處所的「疫苗通行證」安排。

4.1前須接種第二針 5.16或第二針後8個月內須打三針

在最新安排下，除持有有效新冠疫苗接種醫學豁免證明書，證明其健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員外，所有因工作相關目的進入政府大樓及辦公處所的政府僱員，均須於4月1日前完成接種第二劑新冠疫苗；並於5月16日前，或於接種第二劑新冠疫苗後8個月內接種第三劑新冠疫苗，才可進入有關政府場所。

未能跟從「疫苗通行證」規定而無法返回辦公地點：或被視為無故缺勤

未能跟從「疫苗通行證」規定的政府僱員將不會獲准進入有關政府場所。若有僱員因而無法返回辦公地點工作，按情況可能會被視為無故缺勤，並將按現行紀律機制處理。