公務員確診｜政府多部門有人染疫　機電工程署署長兒子初步確診

機電工程署今日（25日）表示，機電工程署署長彭耀雄的兒子初步確診。彭耀雄今早曾進行新冠病毒抗原快速測試及深喉唾液樣本化驗結果，結果同為陰性。署長及其餘家人正按「居安抗疫」計劃的指引，在家進行家居檢疫。檢疫期間，他會在家工作。



機電工程署署長彭耀雄的兒子初步確診2019冠狀病毒病，機電工程署已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並安排相關職員接受檢測。（發展局網誌圖片）

香港郵政今日表示，由於有郵務人員初步確診2019冠狀病毒病，中環郵政總局於今日至26日關閉；東九龍郵政局今日至28日關閉。



食物環境衞生署發言人今日（25日）表示一名文書主任初步確診2019冠狀病毒病。該名員工於食環署位於欽州街西87號食物環境衞生署南昌辦事處上班。食環署位於該址的九龍區小販及街市組繳費處於今日關閉，預計下星期一（28日）恢復服務。



香港郵政下午再公布，元朗郵政局、沙田中央郵政局及荃灣郵政局因有職員染疫需要關閉至28日。另外，協調道郵政局亦需關閉至3月1日。



赤柱監獄一名懲教人員初步確診2019冠狀病毒病，最後上班日子為21日。赤柱監獄的公務探訪服務將於明日（25日）暫停。



【19:50】機電工程署發言人今日（25日）表示，機電工程署署長彭耀雄的兒子初步確診2019冠狀病毒病。彭耀雄今早曾進行新冠病毒抗原快速測試，結果為陰性，他的深喉唾液樣本化驗結果同為陰性。

署長及其餘家人正按「居安抗疫」計劃的指引，在家進行家居檢疫。檢疫期間，他會在家工作。機電工程署已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並安排相關職員接受檢測。

【19:49】赤柱監獄今日得悉一名懲教人員初步確診2019冠狀病毒病。該名負責探訪登記服務的懲教人員於22日接受病毒測試，今日接獲通知初步確診。該名人員最後上班日子為21日。

懲教署已安排院所內相關職員進行病毒測試，並對相關地方進行徹底清潔及消毒。因此，赤柱監獄的公務探訪服務將於明日（26日）暫停。

【16:50】香港郵政下午表示，元朗郵政局、沙田中央郵政局及荃灣郵政局亦因有人染疫需要關閉至28日。沙田中央郵政局郵政信箱大堂將於明日（26日）重開，而荃灣郵政局郵政信箱大堂則於28日重開。另外，協調道郵政局亦需關閉至3月1日。

相關郵務人員在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。他們在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。香港郵政已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

【12:30】食物環境衞生署發言人今日表示，該署一名文書主任初步確診2019冠狀病毒病。該名員工於食環署位於欽州街西87號食物環境衞生署南昌辦事處暨車房三樓的辦事處上班，最後上班日期為二月二十四日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該址的九龍區小販及街市組繳費處於今日關閉，並預計於清潔消毒完成後，下星期一（28日）恢復服務。

【07:00】香港郵政今日表示，由於有郵務人員初步確診2019冠狀病毒病，中環郵政總局於今日至26日關閉，郵件領取櫃位會於明日（26日）重開。另外，東九龍郵政局今日至28日關閉，郵政信箱大堂會於明日重開。

相關郵務人員在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。他們在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。香港郵政已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

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