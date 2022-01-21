公務員拒打針禁返工　聶德權料2,000人未接種：持續缺勤可革職

5至11歲兒童由今日（21日）起可接種科興疫苗，下月中可接種復必泰疫苗。負責統籌疫苗接種的公務員事務局局長聶德權今早在電台節目上表示，將在農曆新年後開放三間兒童社區疫苗接種中心，供5至11歲兒童接種復必泰，香港兒童醫院和圓洲角接種中心將於2月16日開放，而港怡醫院兒童接種中心將於2月24日起提供服務。



聶德權指，兒童接種復必泰採用「標示外使用」做法，所以僅接種成人劑量的三分之一，專家已確認做法安全，如有任何問題，政府會承擔責任。



兒童下月接種復必泰：有問題政府負責

聶德權稱，復必泰疫苗有效預防感染及減低重症和死亡風險，專家認為有需要為5至11歲兒童接種，由於藥廠無法提供兒童配方，因此會為兒童注射三分之一劑量。他強調，有關做法經專家及當局審視各地數據，並與藥廠溝通，確認做法安全穩妥：「呢個係政府疫苗接種計劃，如有任何事情，最終責任政府會承擔。」

公僕接種率達98% 1%有醫療原因不宜打

政府下月16日起要求所有政府僱員接種疫苗，否則禁止返回工作場所，聶德權指，目前有98%公務員已接種疫苗，約1%因有醫療原因未能打針，餘下約2000名公務員仍未接種，倘屆時仍未接種，將無法進入辦公地點，會被視為缺勤，若缺勤情況持續，將會按紀律程序處理，最嚴重可被革職。他指明白孕婦對接種情況有疑慮，屆時會按情況處理。

對於有專家建議公務員在家工作，聶德權表示，政府已經按部門情況安排在家庭工作，但沒有硬性指引，又稱大部分員工已經接種疫苗，保護程度較以往高，亦會盡量以視像會議代替實體會議，減少群眾聚集。