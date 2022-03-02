增5.5萬人確診創新高　多160人死亡　腎病漢家中抽筋暈倒送院亡

新冠病毒第五波疫情嚴峻，本港今日（2日）新增55,353宗確診個案，創單日新高，衞生署指仍呈上升趨勢，累計增至293,730宗。



醫管局公布，昨日（1 日）共有117名患者不治，當中95人並無接種疫苗；4名年輕死者為長期病患或患有癌症的病人，年齡介乎58至61歲，當中一名腎病漢家中抽筋及暈倒，昨凌屒3時入院，隨後逝世。另追加多43宗之前死亡報告，即今日共增160宗死亡個案，累計增至1,172人死亡，首次超過新加坡（截至今早11時累計1,030人死亡）。



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醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業公布，現時有6,400名病人分別於北大嶼山感染中心、醫管局傳染病中心、亞博及公立醫院留醫；亦有約760人於竹篙灣檢疫中心；過去一日醫管局共有590人康復出院，現時隔離病床使用率為87.5%，仍然為使用上限。

至於死亡個案方面，昨日共有117人離世，涉及73男44女，年齡介乎58至100歲。其中，78人來自院舍，95人並無接種疫苗，16人曾接種一劑疫苗，6人曾接種兩劑疫苗。危殆及嚴重個案分別為64及88宗, 分別55及64人並無接種疫苗。

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李亦特別提到4名年輕死者的病情︰

1）59歲女死者，患有長期腎病，於天水圍醫院洗血中心惡化，並在2月28日入院，最終3月1日凌晨2時46分逝世。

2）61歲男死者，患有長期腎病，於家中抽筋及暈倒，送往大埔那打素急症室後檢測確診，於3月1日凌屒3時入院，隨後逝世。

3）60歲男死者，患有癌症，2月15日經瑪嘉烈急症室入院，延至3月1日上午逝世。

4）58歲女死者，為九龍醫院長期住院者，有精神病患確診後惡化轉往伊利沙白醫院治療，延至3月1日下午逝世。



李亦指，由於數據滯後，2月26日至28日，共有43名病人離世並未公佈，為31男12女，年齡介乎58至99歲。他指，經覆核數字後，發現昨日公布的死亡個案錯誤增加1宗，正確數字為116人，而今日公布的數字為117人。

此外，第五波疫情爆發至今，共有967人在公立醫院逝世，以長者為主；而疫情爆發兩年 以來累計1,172人死亡。

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至於經入院篩查或院內檢測發現確診的病人共有70人，有150名病人列為密切接觸者。現時，確診的醫護人數為4,322人，當中有600名職員已返回崗位工作。

對於長者死亡率高，如何提升他們的疫苗接種率。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮回應指，現時80歲以上長者佔死亡個案2/3，重申長者接種兩劑疫苗的死亡率將大大降低。他亦指，居於院舍以及長期病患長者，確診後出現併發症的機會高，社署有劃提升接種率，與非政府的醫學界相關機構提供即場接種服務，亦會到長者中心助接種疫苗。