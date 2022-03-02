疫情｜澳門居民香港回澳10日後確診　金巴3.7起縮至雙向各開一班

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，一名由香港回澳門澳門居民，對新冠病毒核酸檢測呈陽性，應變協調中心判定個案為輸入性新冠病毒無症狀感染者。

63歲男患者2月20日在香港乘坐下午4時開出的金巴到澳門，入境時接受鼻咽拭子檢測，結果陰性，之後在醫學觀察酒店的6次檢測也陰性，但昨日(1日)檢測則呈陽性，已被安排到路環高頂公共衛生臨床中心隔離。

澳門政府同時宣布，由下周一(7日)起，香港往返澳門班次調整為下午3時雙向各開出 1班，其他班次取消。同時香港往澳門金巴班次將暫停在線售票，旅客需按已預訂的專門醫學酒店確認單內提示乘車。



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63歲男患者2.20乘金巴到澳門 昨檢測陽性列輸入個案

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心指，該名63歲澳門居民於去年12及今年1月接種了2劑國藥滅活疫苗，2月20日在香港乘坐下午4時開出的金巴到澳門，持有採樣日後24小時內新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明，而入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果呈陰性，被安排到皇庭海景酒店作醫學觀察，之後於2月21、22、23、24、27及28日的核酸結果均為陰性，但昨日檢測結果則呈陽性，已安排到路環高頂公共衛生臨床中心接受隔離。

應變協調中心表示， 他目前無新冠肺炎症狀，結合其流行病學史、臨床表現及檢測結果，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者，不列入本澳新冠病毒肺炎確診病例。至今，澳門錄得新冠病毒肺炎81例確診個案和36例無症狀感染者。

香港往返澳門金巴3.7起每日雙向各開 1班 下午 3時開車

澳門政府宣布，下周一(7日)起，香港往返澳門金巴班次調整為下午 3時雙向各開出 1班，其他班次取消。同時香港往澳門金巴班次將暫停在線售票，旅客需按已預訂的專門醫學酒店確認單內的提示乘車。

開車前 48小時不接受退票 金巴：如涉炒票行為報警處理

金巴則表示，打擊投機炒票行為，即日起開車前 48小時內不接受退票，並暫停線上自動退票服務，所有旅客退票必須提供與購票時一致的有效身分證件，連同購票憑證發送至客服郵箱 services@hzmbus.com ，審核合格後，將於 14個工作天內退回票款。金巴表示，如有涉嫌炒票、倒票等擾亂公共秩序行為，將依法報送警方立案處理。