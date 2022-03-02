疫情｜新渡輪稱人手受影響　周四起北角來往紅磡及九龍城航線停航

【新渡輪】第五波新冠肺炎疫情下，確診人數持續急升，多項公共交通服務營辦商均稱受影響。早前已有多條渡輪航線宣布減班，今日再有兩航線加入削服務行列。新渡輪今日（2日）發通告表示，由明日（3日）起，「北角—紅磡」及「北角—九龍城」航線將暫停服務，直至另行通知。



新渡輪︰員工需檢測及隔離影響調配

新渡輪表示，疫情持續嚴峻，確診個案不斷上升，員工需作檢測及隔離，影響人手調配，因此未能提供正常服務，由3月3日起暫停「北角—紅磡」及「北角—九龍城」航線，直至另行通知。

上述兩航線停運後，北角碼頭暫時只餘下富裕小輪旗下的「北角—啟德—觀塘」航線，不過該線同樣受疫情影響，已削減班次。

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新渡輪因應疫情，早前已宣布多條航線需減班，其中「中環—長洲」航線，周一至六來回方向各減9班船；周日及公眾假期則各減6班船。「中環—梅窩」航線方面，周一至六來回方向各減5班；周日及公眾假期則往梅窩方向減5班，往中環方向減6班。

新渡輪︰第五波累計逾360人次強檢及隔離

新渡輪發言人指，自第五波疫情以來，截至今日，累計需作強制檢測、隔離員工人數已增至360多人次。該公司會密切留意疫情發展，以及疫情對員工的影響程度，適時作進一步的航班調整方案。

隨着疫情越趨嚴峻，預料確診員工人數會續增。為保障員工和乘客的安全，本司會繼續嚴格落實及全力加強防疫措施，亦積極與政府相關部門保持聯繫，盡力調整航班班次，提供交通服務。若未來需進一步調整渡輪服務，會盡快通知乘客。

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