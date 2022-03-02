食環署屯門建榮、觀塘駿業熟食市場涉確診個案關閉　周五重開

食物環境衞生署今日（2日）宣布，因應與新冠肺炎個案有關連，食環署轄下建榮熟食市場及駿業熟食市場，提早於今日下午7時關閉，並於明日（3日）全日關閉，深層清潔消毒，預計於周五（4日）重開。

此外，屯門新墟街市、佐敦官涌街市、荃灣楊屋道街市及鯉魚門街市亦涉確診個案，四街市今日提早於下午7時關閉，完成深層清潔消毒後，明日重開。



食環署表示，會與建榮熟食市場及駿業熟食市場的檔戶保持聯絡，要求盡快接受免費檢測或使用快速抗原測試包檢測，並於取得陰性結果後，才重回熟食市場工作。如一切順利，食環署會完成深層清潔消毒後，熟食市場可在星期五重開。

該署指出，食環署已清潔及消毒涉事染疫人士的工作範圍，在深層清潔消毒期間，食環署亦會為涉事熟食市場公用地方及設施徹底清潔及消毒，亦要求有關熟食市場檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。此外，當局亦會在熟食市場附近街道清洗消毒。

四街市提早關門消毒

另外，因應食環署新墟街市、官涌街市、楊屋道街市及鯉魚門街市亦與染疫個案有關，四街市亦會提早於今日下午7時關閉，為涉事人士工作範圍、街市公用地方及設施等深層清潔消毒。食環署亦要求街市檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍，並會在街市外圍及附近街道清洗消毒。如一切順利，涉事四街市明日重開。

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