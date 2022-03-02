疫情｜SmarTone斥1000萬為10個隔離設施搭5G網　免費數據卡借病人

第五波疫情嚴峻，新鴻基地產早前無償借出位於元朗潭尾及新田兩幅共14公頃土地，供政府興建臨時社區隔離治療設施。其集團附屬公司SmarTone今日（2日）宣布，將耗資約1,000萬元，為10個社區隔離治療設施地點搭建5G網絡，並免費提供數據卡予隔離病人借用，讓病人隨時與親友及社區保持聯繫，前線醫護人員亦能得到通訊網絡支援。



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SmarTone公布，將提供數據卡予社區隔離治療設施的病人免費借用，若病人為SmarTone客戶，亦可獲贈額外免費本地數據及無限本地通話分鐘等，與親友保持通訊。此外，SmarTone亦向前線醫護人員提供5G Wi-Fi路由器及網絡，讓他們工作期間能有效與外界保持聯繫。

元朗潭尾及新田隔離設施最快數星期內完成鋪網

SmarTone又指，已率先於元朗潭尾及新田的兩處隔離設施，全速開展5G網絡基建工程，當中包括興建5G基站、鋪設天線，以及光纖/微波傳輸網等，預計兩地的5G工程最快在未來數星期內完成。至於同心村，以及其餘位於粉嶺、洪水橋、啟德、落馬洲、竹篙灣、青衣和港珠澳大橋人工島香港口岸的設施，SmarTone正積極與政府磋商5G建設工程，以盡快於最短時間內完工。

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SmarTone：確保前線醫護及隔離市民能用5G網絡

SmarTone副行政總裁譚樂文透露，是次5G網絡工程總投資額約1,000萬元，確保前線醫護人員以及受隔離影響的市民能使用5G網絡。而SmarTone科技總裁鄒金根指，工程團隊正日以繼夜加快趕工，已與元朗潭尾和新田的承建商建築團隊對接，並保持緊密聯繫，冀盡快完成5G網絡工程，配合隔離設施落成時間。