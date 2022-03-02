公務員染疫 | 羅湖懲教所公務探訪明暫停　醫委會秘書處職員染疫

香港醫務委員會秘書處今日（2日）表示，因應數名職員近期對新型冠狀病毒檢測呈陽性或經快速抗原檢測呈陽性，位於香港灣仔愛群道32號愛群商業大廈14樓1408室的辦事處今日下午2時至本月4日暫停向公眾開放，並會徹底清潔和消毒有關辦事處。



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羅湖懲教所一名負責探訪登記服務的懲教人員接受病毒測試，結果為陽性。（網上截圖）

【20:00】懲教署宣布，羅湖懲教所一名負責探訪登記服務的懲教人員接受病毒測試，結果為陽性。該名人員最後上班日期為本月1日。懲教署已安排院所內相關職員進行病毒測試，並對相關地方進行徹底清潔及消毒。因此，羅湖懲教所的公務探訪服務將於明日（3日）暫停。

【19:45】香港醫務委員會秘書處宣布，因應數名職員近期對新型冠狀病毒檢測呈陽性或經快速抗原檢測呈陽性，位於香港灣仔愛群道32號愛群商業大廈14樓1408室的辦事處今日下午2時至本月4日暫停向公眾開放，並會徹底清潔和消毒有關辦事處。所有在該辦事處工作的職員會接受2019冠狀病毒病檢測並在辦公室關閉期間在家工作。

市民如欲親身提交文件，可於辦公時間內將其提交至位於香港黃竹坑道99號香港醫學專科學院賽馬會大樓4樓的香港醫務委員會秘書處。有關其他提交文件方法，可參閱香港醫務委員會網頁（www.mchk.org.hk）。

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