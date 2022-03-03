疫情｜港鐵周五起調整8條路綫列車服務　候車時間延長約1至4分鐘

第五波疫情持續，港鐵宣布，因疫情導致車務人手緊張，而且乘客人數大幅減少，從星期五起（3月4日），調整8條鐵路綫的平日繁忙及非繁忙時段的列車服務，包括東鐵綫、荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、東涌綫及屯馬綫。



港鐵表示，調整列車服務後，大部分乘客在繁忙及非繁忙時段的候車時間會較現時延長約1至4分鐘，乘客可利用MTR Mobile手機應用程式，查看列車服務最新資訊及列車到站時間。

港鐵調整列車服務詳情



港鐵又指，自第五波疫情開始，市民大幅減少外出，上月下旬平日繁忙時段的港鐵乘客量，比去年12月銳減超過一半，同期周末及公眾假期的乘客量更減少約六成。

另外，港鐵指至今已錄得約1500宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案。連同因被衛生防護中心列作密切接觸者、居所所在大廈被圍封而需接受強制檢測等而未能上班的個案，有關情況對車務運作構成極大挑戰。

事實上，屯馬綫連日來已因為多名車長染疫或被列作密切接觸者而需隔離，未能執勤，令上、下午繁忙時段的列車班次需要輕微調整；昨日屯馬綫上午繁忙時段的列車班次來往方向維持4.5分鐘一班車，而下午繁忙時段亦同樣需要稍為調整。另外，多個車站的客務中心，亦因為人手緊絀而被迫間竭性關閉。