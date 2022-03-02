招院舍護理員援兵　本地內地人月薪均可逾3萬　已接數百實名查詢

第五波疫情下，不少院舍面臨嚴重人手短缺。勞工及福利局3月2日晚上在其社交平台指，當局現時採取「三條腿走路」緊急補充人手，並稱現時投身護老業，基本薪金介乎1.4萬至2萬元，加上現有的津貼，不論是本地員工還是內地援兵，月薪均可達3萬元或以上。局方又指，有安老服務機構透過該局副局長何啟明在社交媒體呼籲後，已接獲數以百計實名查詢。



勞福局：「三條腿走路」緊急補充人手

勞工及福利局在社交平台發文，指院舍護理員人手招募本地與內地並行，重申現時採取「三條腿走路」緊急補充人手，包括持續本地招聘、由社會福利署（社署）特殊招聘內地援兵三個月、以及勞工處放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定三個月。

私營及津助院舍周二（3月1日）起可申請輸入外勞填補護理員空缺。（資料圖片）

本地員工或內地援兵 月薪均可達3萬或以上

勞福局續指，業界在過去兩年一直在招聘護理員，資助院舍的中點薪金大幅提高至近1.9萬元；即使沒有經驗的人入行，基本薪金亦介乎1.4萬至2萬元，唯空缺率仍長期逾2成。當局指，上述的人工，加上每人每月2,000元的「院舍員工防疫抗疫特別津貼」、以及每天500元的「院舍員工額外津貼」，不論本地員工還是內地援兵，月薪均可達3萬或以上。

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副局長何啟明發護理員招聘訊息 接獲數以百計實名查詢

早前勞福局副局長何啟明承認，曾發放一則招聘訊息，指有院舍急聘300名護理員，月薪高達4.6萬元。勞福局在貼文中亦提及此事，指有安老服務機構透過何啟明在社交媒體呼籲後，已接獲數以百計實名查詢，並轉交機構直接聯絡跟進。

而獲院舍聘用的護理員，不論本地還是內地員工，均可參加由社署的「院舍員工培訓資助計劃」，修讀在資歷架構下認可的訓練課程。局方在文末亦提到，勞工處的「互動就業服務」網站設有安老及復康服務業專題網頁，臚列相關職位空缺，方便求職人士瀏覽。

▼2月12日，溫暖護老院▼

