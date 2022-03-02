運輸署准5巴士公司暫停104條路線　一文看清九巴停駛及削班巴士

第五波疫情肆虐，運輸署今晚（3日）公布，批准五間巴士公司在3月4日至16期間調整服務，包括暫停104條有其他替代公共交通服務的路線、假日郊遊路線及1條通宵路線。



九巴公司表示，截至今日下午3時，九巴共超過2,000名員工受防疫檢疫措施影響或檢測結果呈陽性而未能執勤，當中包括超過1,500名車務員工。因此由星期五（4日）起，部分路線須暫停或維持有限度服務。暫停服務的路線總共有88條，其中包括來往鑽石山及黃石碼頭的熱門郊游路線96K、289R，以及豪華巴士路線P960、P968。而維持有限度服務路線有46條，其中部分路線在晚上8時後都要等45至60分鐘才有車。



影響期由本周五至本月16日

運輸署表示，由於現時疫情嚴峻，感染人數及需接受隔離或檢疫的人數持續上升，嚴重影響各專營巴士公司的人手安排，加上政府實施的收緊社交距離措施令近日乘客量顯著下跌，九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士向運輸署申請新一輪縮減服務水平，包括暫停部分有其他替代公共交通服務的路線、只在假日提供服務的郊遊路線及通宵路線，以維持營運及資源調配安排。

運輸署考慮了專營巴士公司最新的車長缺勤情況，路線乘客量的下降幅度、載客率、可供乘客使用的替代公共交通服務，以及巴士公司資源的有效調配等因素，批准五間巴士公司在3月4日（本周五）至16日期間調整服務，包括暫停共98條有其他替代公共交通服務的路線、5條只在假日提供服務的郊遊路線及1條通宵路線。

可到巴士公司網頁查閱受影響巴士路線：

新巴城巴九巴龍運巴士新大嶼山巴士

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九巴暫停88條路線 46條路線維持有限度服務

九巴表示，由於現時疫情嚴峻，在營運人手大量缺勤下，經運輸署批准，由星期五起，有88條路線需暫停服務，包括深宵路線N41X；新型長途巴士路線P960及P968；五條周末及假日服務的旅遊消閒路線，如來往鑽石山站和黃石碼頭的96R；15條有替代巴士路線或與其他公共交通服務重疊的日間路線，如將軍澳區內線296M ；及65條特快/特別路線 （有關路線只於繁忙時段提供服務）。

九巴亦有46條路線維持有限度服務，包括五條有替代巴士路線或與其他公共交通服務重疊的部分日間路線；20條特快/特別路線 (有關路線只於繁忙時段提供服務)；及21條深宵路線，如由荃灣往康城的N290，只保留00:50開出的一班。九巴罕見提醒受影響的乘客，可轉乘競爭對手港鐵。

往來將軍澳及荃灣西站290提早晚上8時開尾班車

不少路線在繁忙時間都有調整班次，來往西九龍站及天水圍的69X，繁忙時段調整至20至30分鐘一班，非繁忙時段則60分鐘才有一班。另外，部分路線在晚上8時後都要等45至60分鐘才有車。其中來往將軍澳（彩明）及荃灣西站的290線更提早收車，尾班車時間由23:50提早至20:00。

本身是巴士迷的前油尖旺區議會交通及運輸事務委員會主席陳嘉朗指出，由尖沙咀碼頭開出的1、2、6、7在上述日子都會停駛，令由該站開出巴士少了八成，乘客可搭替代路線，不過要留意車費，如選搭234X（往荃灣灣景花園）往旺角需付全費9.4元，沒有分段收費；路線2（往長沙灣蘇屋邨）及6（往荔枝角）在彌敦道的路線一樣，也與港鐵平行，他以為只會停其中一條，沒想到會兩路線都停。

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