律敦治、馮堯敬及靈實變指定醫院　最快本月中收確診者提供千張床

第五波疫情嚴峻，以Omicron感染者約1%屬重症推算，本港過去數天每日有300至500多名症狀嚴重的患者等待入院，導致公院急症室及病房迫爆。為了騰空更多病床及減少交叉感染風險，消息指，醫管局爭取在未來一兩星期，將位於港島的律敦治醫院、東華三院馮堯敬醫院及位於將軍澳的靈實醫院，改為接收確診者的指定醫院，料可提供近一千張病床。

現時多間醫院急症室迫爆，有前線醫護透露，近日有大量確診者滯留未能上病房，不但醫護人手不足、環境惡劣，醫療設施如抬床及氧氣等亦幾近用盡，擔心有病人會被延誤搶救。



消息指，醫管局研究在七個醫院聯網設立一間專門收治確診病人的指定醫院，集中收治病人不但可令醫療資源更有效運用，亦可排除院內病人交叉感染，相信可令運作變得更暢順及有效率，目標是增加二千張治療確診者的病床。

繼早前天水圍醫院及北大嶼山醫院變為專門接收確診者，提供400多張病床，消息指，會爭取在未來一兩星期內，將位於港島的律敦治醫院、東華三院馮堯敬醫院及位於將軍澳的靈實醫院，改為接收確診者的指定醫院，律敦治可提供500床、馮堯敬醫院則有200床，加上病床數目待定的靈實醫院，料可提供近一千張病床。

▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



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現時仍有兩聯網正物色可行的指定醫院，但由於病床資源較緊絀，正研究可否在個別醫院撥出指定病房或樓層接收確診者的方案代替。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，公院不應再用混合式收症，建議當局應盡快「清空」一些復康醫院，將病人轉往其他急症醫院，騰出整楝醫院作為接收確診者的指定醫院，因為不需擔心病人交叉感染風險，故可用盡院內設施，亦能騰出醫護人手，相信可短時間內提供比較大量的病床接收病情較嚴重的患者，「尤其要盡快隔離老人院中招嘅老人家，控制咗院舍爆發，唔駛迫爆急症室，否則死亡數字會不斷上升。」他建議當局設特別津貼及提供住宿安排，相信可吸引到一批醫護人員到指定醫院工作。

有前線醫護透露，重災區伊利沙伯醫院急症室，昨日深夜滯留逾300名確診病人等待安排上病房，但由於病床緊絀，有病人已等候多天，「早幾日個啲病人都未清，救護車又日日送病人入嚟，完全處理唔到。」他最擔心是急症室內不少設施都幾近用盡，「有時連病人嘅抬床都無、氧氣唔夠，真係好令人擔心。」