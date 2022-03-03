涉紅磡非法集結　三男被判囚9至21個月　16歲女生被判更生中心

有反修例示威者於2019年8月10月在紅磡集結，至凌晨時分仍未散去。警方在現場拘捕多人，其中3男1女早前被裁定非法集結共5罪成立。法官陳廣池今(3日)在區域法院判刑時指，各被告在案發後仍堅稱自己只是「路人甲」，但從各人的裝備可見，其說法只是自圖其說，他們非真誠認為自己有錯，而是認為「社會嘅錯」。法官最終判三名男被告監禁9至21個月，並判16歲的女被告入更生中心。



四名被告：張漢東(28歲，解款員)、姚子浩(25歲，音響技術員)、16歲女童及唐健龍(21歲，學生)。他們被裁定1項非法集結罪成，指他們於2019年8月11日，在紅磡道、德安街及德民街一帶參與非法集結。此外，張亦被裁定管有爆炸品，即含有氯酸鉀和氯化銨的混合物，襲擊警員盧振業，以及管有彈射器連彈珠、一把刀和一個錘等攻擊性武器。姚子浩亦被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成，指他管有一支鐳射筆。

指被告說法是自圖其說和掩耳盜鈴

在判刑指，陳官指香港社會自2014年起漸趨政治化，2019年時更變得激進。陳官指，非要作出推論，但強調判刑時不能單看案發日，亦需看整個大環境。

陳官續指，從各被告的報告或其家人的求情信等可見，各被告都認為自己在案發時只是「路人甲」，沒有犯錯。他們的家人亦似乎忽略2019年起在政治人物或推手煽動下，出現「遍地開花」的情況，以及為何被告被捕。陳官列出各被告案發時的裝備，如首被告在背包管有頭盔、護目鏡、航拍機、護甲等，指各被告若然仍認為自己是路過現場的「路人甲」，只是自圖其說和掩耳盜鈴。陳官指他們非真誠認為自己有錯，對他們而言是「社會嘅錯」，「錯在對方」。

指本案是是2019年一連串暴力事件的延續

陳官接納本案的集結非最差，但指它是2019年下半年一連串暴力事件的延續，可產生羊群心理效應。案發為午夜時份，有人堵路和用鐳射筆照射他人。而首被告則可說是重裝備，案發時有重要角色。就他被裁定的四罪，法官判他監禁21個月。

至於次被告和第四被告，則分別被判囚15和9個月。法官考慮第三被告的年紀，判她入更生中心。

案件編號：DCCC 1/2020