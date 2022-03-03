順豐周六暫停上門收派服務　可用1000個網點及自寄自取

隨著疫情進一步加劇，面對充滿挑戰的環境和疫情下的不可控因素，順豐香港今日宣布（3日）由周六（5日）起暫停上門收派服務，直至另行通知。在此期間，市民可選擇使用旗下超過1,000個網點，包括順豐營業點、順豐站、順豐合作點及順便智能櫃自寄自取服務。



順豐速遞員。（資料圖片 / 陳焯煇攝）

順豐表示，現時疫情對收派快件操作造成不同程度的影響，因此所有快件的時效將不作保證。此外，由本周六起，順豐將暫停上門收派服務，直至另行通知。

市民於可選擇使用旗下超過1,000個網點，包括順豐營業點、順豐站、順豐合作點（將會有更多便利店加盟順豐合作點網絡，提供更多地點給客戶方便選擇收寄）及順便智能櫃使用自寄自取服務，自寄自取服務不會收取額外附加費，並價格維持不變。

‧ 順豐營業點地址及營業時間按此

‧ 順豐站地址及營業時間請按此

‧ 順豐智能櫃地址及營業時間請按此

順豐提醒，市民在順豐香港SFHK APP、 WeChat及官網下單時，如地址屬上述指定地區樓宇，會有提示訊息顯示「上門收派暫停」語句提醒客戶。客戶可以透過順豐香港官網及SFHK APP「查件」功能，查閱快件實時狀態，了解快件最新情況。

為讓客戶及員工在收寄件時更安心，順豐表示，自疫情起一直嚴格實施「全流程」的防疫措施，包括為所有場地設施、進出操作場地的快件、車輛和人員必須經過消毒程序。現時，公司每天均會為每位前線員工派發快速測試劑，上班前必須取得陰性結果方能進入工作場所，並確保員工有足夠的防疫用品。

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