全國政協：關注香港經濟社會發展　相信中央領導下定能戰勝疫情

全國政協十三屆五次會議今日（3日）舉行首場新聞發布會，新聞發言人郭衛民就香港的經濟社會發展及香港抗疫等方面表示，「相信有中央的堅強領導，有全國人民的大力支持，香港特區政府和社會各界人士團結一心，眾志成城，一定能夠戰勝疫情。」



全國政協十三屆五次會議今日（3日）舉行首場新聞發布會。（上觀新聞）

郭衛民指，全國政協一直十分關注香港經濟社會的發展，去年全國政協緊緊圍繞加強港澳青少年愛國主義教育、共建粵港澳合作發展平台、便利港澳居民內地就業、創業等重要議題，通過組織召開雙周協商座談會、專家協商會，重點關切問題情況通報會等多種方式積極建言獻策，廣泛凝聚共識，為支持香港融入國家發展大局，推動香港長治久安和長期繁榮穩定發展發揮了積極作用。

關於香港疫情，郭衛民表示，全國政協和廣大政協委員對香港疫情十分關注，通過不同方式積極支持香港抗擊疫情。港區政協委員認真履職盡責，採取多種方式與香港各界一起同心抗疫，共克時艱，為香港早日戰勝疫情發揮積極作用，貢獻力量。

而鑑於疫情發展，香港特首選舉被推遲，被問到如何看待香港新選舉制度時，郭衛民說，去年，在新選舉制度下，香港成功舉行了新一屆選舉委員會和第七屆立法會選舉，還將舉行第六任行政長官選舉。「新選舉制度使廣大香港同胞當家作主的民主權利得到充分體現，愛國者治港原則得到落實，社會各階層各界別廣泛均衡參與。實踐表明，新選舉制度符合『一國兩制』基本原則、符合香港實際，為確保香港長期繁榮穩定提供了制度支撐。」

此外，針對部分港區委員因疫情未能到京，郭衛民稱，「他們已按程序履行了請假手續，雖然不能到京參會，但是他們會通過線上方式及時了解大會的情況，提交提案，發言討論，不會影響參會。」