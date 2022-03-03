政協發言人三答香港疫情問題：異常嚴峻　習近平對港抗疫非常關心

全國政協十三屆五次會議明日（4日）在北京開幕，由於香港疫情嚴峻，多名港區人大、政協無法到北京出席。

全國政協新聞發佈會今日下午舉行，罕有地回答了3條有關香港問題，其中發言人郭衛民表示，香港疫情形勢「異常嚴峻」，國家主席習近平對香港同胞安全健康、香港抗疫工作非常關心。



指中央堅強領導下必戰勝疫情

上月16日，習近平就支援香港抗擊第五波疫情作出重要指示，強調香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

《鳳凰衛視》記者今日在政協記者會問及，在幫助香港抗擊疫情以及恢復經濟發展方面，全國政協做了哪些工作，政協發言人郭衛民回應指，香港疫情形勢異常嚴峻，對市民安全健康和經濟民生帶來嚴重衝擊。他說，習近平對香港同胞安全與健康、香港抗疫工作非常關心，中央政府和內地各有關方面正在全力開展支援香港抗疫的工作。

郭衞民又指，全國政協十分關注香港疫情，通過不同方式積極支持香港抗擊疫情。他指港區政協委員認真履職盡責，採取多種方式與香港各界一起同心抗疫，共克時艱，為香港早日戰勝疫情發揮積極作用，貢獻力量，並相信「有中央的堅強領導，有全國人民的大力支持，香港特區政府和社會各界人士團結一心，眾志成城，一定能夠戰勝疫情」。

全國政協大會新聞發言人郭衛民。（人民網/資料圖片）

部份政協不能赴京 將網上提案及發言

對於多名港區人大、政協因疫情無法赴京，郭衛民說，目前港區全國政協委員按照兩會疫情防控要求，在落實疫苗接種、健康監測、核酸檢測等措施後，符合疫情防控要求的委員將到京參加全國政協會議。大會相關工作組已經收到港區委員提交的提案和大會發言。

至於不能上京或選擇留港協助抗疫的港區政協委員，已按程序請假，並會通過線上方式及時了解大會情況、提交提案和發言討論，不會影響他們參與兩會相關議題的討論。

談特首選舉 發言人：委員們認為是一套好制度

記者會又提名香港特首選舉因疫情押後，郭衛民指，去年在新選舉制度下，香港成功舉行了新一屆選舉委員會選舉和立法會選舉，還將舉行第六任行政長官選舉，委員們認為新選舉制度使廣大香港同胞當家作主的民主權利得到體現，「愛國者治港」原則得到落實，「實踐證明，新選舉制度符合『一國兩制』原則，符合香港實際，為確保『一國兩制』行穩致遠、確保香港長期繁榮穩定提供了制度支撐。委員們認為，這是一套好制度。」