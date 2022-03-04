兒童疫苗｜長沙灣香港紗廠增設接種中心　今晨9時起接受網上預約

第5波疫情持續，政府將宣布由3月7日起在長沙灣增設「香港紗廠社區疫苗接種中心」，特別為3至17歲兒童和青少年及60歲或以上人士，提供科興疫苗接種服務。網上預約服務由今日（4日）上午九時開始。



「香港紗廠社區疫苗接種中心」位於長沙灣道800號香港紗廠工業大廈第一及二期地下，毗鄰荔枝角港鐵站B1出口。開放時間為每天上午8時至下午8時，下午1時半至2時半為清潔時間。除預約接種外，中心亦會派發「即日籌」予兒童、青少年和長者。

接種疫苗人士須帶同身分證明文件正本接種疫苗。若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）。

所有3至17歲接種科興疫苗的兒童和青少年必須在接種當天攜同已簽妥的家長同意書。請使用以下版本的家長同意書（www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Consent_Form_for_COVID19_Vaccination_CHI.pdf）。此外，3至11歲接種科興疫苗的兒童亦必須由家長／監護人親自陪同前往接種。

「這個中心是繼香港中央圖書館社區疫苗接種中心後，第二個專為兒童、青少年和長者接種科興疫苗的接種中心，每天可接種超過二千劑疫苗。」公務員事務局局長聶德權表示：「我十分感謝馮氏集團免費提供場地設立社區疫苗接種中心，為新冠疫苗接種計劃提供支持。」

另外，由於兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，5至11歲兒童必須在四間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，而不能在其他地方接種。

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼

