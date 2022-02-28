兒童疫苗｜荃灣體育館增設復必泰接種中心　3.1起預約3.4起開打

第五波疫情持續，政府將由3月4日（周五）起，於荃灣體育館增設第4個兒童社區疫苗接種中心，為5至11歲兒童提供復必泰疫苗接種服務，3月1日早上9時起開始可以網上預約。另外，位於香港兒童醫院和圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心亦將由3月7日起延長服務時間。



荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心位於荃灣體育館二樓多用途主場館，將由3月4日（周五）起為5至11歲兒童提供復必泰疫苗接種服務，網上預約服務由3月1日上午9時開始。至於位於荃灣體育館地下的荃灣體育館社區疫苗接種中心則會繼續為12歲或以上人士接種復必泰疫苗。

政府將由3月4日起，於荃灣體育館增設兒童社區疫苗接種中心。（資料圖片）

另外3個兒童社區疫苗接種中心將延長服務

位於香港兒童醫院和圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心亦會由3月7日起延長服務時間，星期一至日均由上午8時至下午8時開放。至於在2月24日投入服務的香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心，其開放時間則將於3月1日起，延長至星期一至五上午10時至下午8時，星期六及星期日則為上午8時至下午8時。

公務員事務局局長聶德權指，當局正加快兒童接種新冠疫苗的速度，荃灣兒童社區疫苗接種中心啟用後，專為兒童接種復必泰的中心將增至4個，當局亦正籌備增設專為兒童、青少年和長者接種科興疫苗的社區疫苗接種中心。

科學委員會建議5-17歲人士隔8星期接種第二劑復必泰

衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會日前聯同行政長官專家顧問團開會，建議將5至17歲的兒童及青少年接種首兩劑復必泰疫苗的間距，由12星期縮短至8星期，並應在大腿部位以肌肉注射方式接種。

而已接種兩劑科興疫苗的12至17歲青少年，應於接種第二劑後3個月，盡快接種科興或復必泰疫苗為第三劑；已接種兩劑復必泰疫苗的青少年，專家建議他們於接種第二劑的5個月後，接種第三劑復必泰疫苗。至於12歲以下則暫不建議打第三劑。

對於12歲以上具免疫缺陷者，科學委員會強烈建議他們打第三針後3個月再打第四針，至於12歲以下具免疫缺陷者則建議按其年齡指引打齊三針。

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▼ 2.24 港怡醫院兒童社區疫苗接種中心首日開打情況



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目前5至11歲兒童只可前往指定兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，12至17歲的青少年則可透過網上預約前往16間提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心。

為5至11歲兒童提供復必泰疫苗的兒童社區疫苗接種中心

1. 九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

2. 沙田圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心

3. 黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

4. 荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心（3月4日起）

為12歲或以上人士提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心

1. 薄扶林香港大學陸佑堂

2. 西營盤中山紀念公園體育館

3. 西灣河體育館

4. 旺角界限街體育館

5. 教育局九龍塘教育服務中心

6. 九龍灣體育館

7. 觀塘曉光街體育館

8. 荔枝角公園體育館

9. 元朗體育館

10. 葵涌林士德體育館

11. 荃灣體育館

12. 屯門大會堂

13. 沙田大會堂

14. 粉嶺和興遊樂場（3月3日恢復派發「即日籌」）

15. 沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）

16. 銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

▼ 2.16 兒童復必泰首日開打 大批家長帶同子女在接種中心門外輪候



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為3歲或以上人士提供科興疫苗的社區疫苗接種中心

1. 北角渣華道體育館

2. 佐敦官涌體育館

3. 沙田源禾路體育館

4. 銅鑼灣香港中央圖書館（專為3至17歲、及60歲或以上人士而設）

3歲至17歲的兒童及學生亦可前往衞生署轄下5間學生健康服務中心接種科興疫苗，包括柴灣學生健康服務中心、西環學生健康服務中心、藍田學生健康服務中心、沙田學生健康服務中心，以及屯門學生健康服務中心。

兒童接種疫苗需知

- 兒童必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的家長同意書，並由家長／監護人親自陪同前往接種疫苗

- 接種疫苗人士亦須帶同身分證明文件正本接種疫苗（若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件，如學校手冊

- 接種新冠疫苗和其他疫苗（包括季節性流感疫苗）之間須相隔最少14日

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