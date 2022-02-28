兒童疫苗｜荃灣體育館兒童復必泰接種中心3.4開打　3.1上午可預約

政府將由周五（3月4日）起於荃灣體育館增設兒童社區疫苗接種中心，特別為五至十一歲兒童提供復必泰疫苗接種服務，網上預約服務由明日（3月1日）上午9時開始。而位於香港兒童醫院和圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心亦會由下周一（3月7日）起延長服務時間，每日朝8晚8開放。



政府將由周五（3月4日）起於荃灣體育館增設兒童社區疫苗接種中心，特別為五至十一歲兒童提供復必泰疫苗接種服務。（資料圖片）

荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心位於荃灣永順街53號荃灣體育館二樓多用途主場館。現時位於荃灣體育館地下的荃灣體育館社區疫苗接種中心則會繼續為12歲或以上人士接種復必泰疫苗。

成第4間為5至11歲兒童接種復必泰疫苗接種中心

公務員事務局局長聶德權表示，第五波疫情錄得兒童死亡和重症個案，接種疫苗能為他們提供保護，減低一旦染疫所帶來重症或死亡的風險。他又指，正傾全力加快兒童接種新冠疫苗的速度，當荃灣兒童社區疫苗接種中心啓用後，專為兒童接種復必泰疫苗的接種中心將增至四個。此外，政府正籌備增設專為兒童、青少年和長者接種科興疫苗的社區疫苗接種中心。

接種疫苗人士須帶同身分證明文件正本接種疫苗。若兒童身分證明文件中沒有任何照片（例如出生證明書），接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）。

兒童醫院、圓洲角體育館兒童接種中心3.7起延長服務 每日朝8晚8 開足7日

另外，位於香港兒童醫院和圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心亦會由三月七日起延長服務時間，星期一至日均由上午八時至下午八時開放。

▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼

