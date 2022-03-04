自我檢測呈報平台推出無期　衞生署預告可追溯2月26日起檢測陽性

政府原定本周內推出自我檢測陽性平台，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（4日）於疫情記者會上表示，礙於各技術原因需要押後推出。他解釋說，自2月26日起自行檢測呈陽性的市民，可透過系統呈報，預料到時會出現大量市民申報，為免推出時造成混亂，需要時間研發確保平台及身份登記運作順暢，暫未能提供確實推出日期。



歐家榮又指，衞生署已經就退燒藥短缺向供應商及製造商溝通，要求增加供應，又提到香港有超過700種註冊藥品有撲熱息痛成份，可以供市民選擇。



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歐家榮：涉複雜技術細節及安排 要解決私隱問題

歐家榮今（4日）於疫情記者會上表示，快測平台現時由衞生署資訊科技部門籌備，當中涉複雜技術細節及安排，預計網站初期將收到大量市民透過網站呈報個人資料。由於希望技術層面上更完善，避免推出時免混亂，發出檢疫及隔離令、病假證明時會透過短訊發送，希望更順暢、有效。

歐續，由於平台涉身分認證，要上傳身份證及陽性檢測相片，例如如何確認是其本人，不是盜用，要解決技術及私隱問題。

現時快測陽平台可追溯，呈報的市民日後或抽樣安排核酸，一系列流程需時籌備。因此暫時未能提供確實推出日期，資訊科技同事仍繼續做測試中。

衞生署聯絡藥商增加撲熱息痛供應

另外，近日大量市民紛紛四處搶購止痛退熱的撲熱息痛藥，市面現有的存量愈來愈少，大量市民在家隔離導致藥物供不應求。歐家榮回應，根據衞生署資料，香港現時有超過700種（777種）註冊藥品含有撲熱息痛成份，衞生署已就市面出現藥物短缺情況，向供應商及製造商保持緊密聯絡及溝通，又要求增加供應以解決市民需求。

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近日醫院留院數目不斷增加，醫管局總行政理李立業醫生回應，現時留醫人數超過7,000人，隔離病床則住了3,600張，遠超飽和率。他指隔離病床使用率由9成輕微下降至8成多，因病人一直流轉，數字下降並無特別不同。

李重申急症室的前線壓力大，目前不同方法幫助，包括有病房轉收確診病人，病房内可加風扇；增加流轉令病人盡快出院，現時據臨床病情及有無打疫苗，以決定居家隔離定留院；而及，不同醫院聯網協調員工轉去急症室支援，亦將穩定病人轉社區治療設施，希望紓緩急症室壓力。

有記者問及廣華醫院日前是否出現30具遺體放置在室溫，李立業未有否認，他稱目前已經訂造了數十個冷櫃，個別醫院正安裝或已經使用中，暫未有確實數據。