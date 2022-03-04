確診大廈｜增141幢　日出康城首都、領都及緻藍天　各有一幢上榜

本港新冠肺炎疫情嚴峻，單日新增個案屢創新高。衞生防護中心公布昨日（3日）確診大廈名單，過去14日共有4,001幢大廈出現確診者，比3月1日數字大減454幢，當中深水埗疫情仍然是最嚴峻，上榜大廈達464幢，為18區之冠；其次則為達451幢的油尖旺區。

昨日則新增141幢大廈上榜，當中有不少中產屋苑，例如將軍澳日出康城增三幢上榜，分別為首都3座、領都2座，及緻藍天鑽岸1座，區內合共已有20幢出現確診者。其餘新上榜的私人屋苑包括北角萬德閣、鰂魚涌華蘭花園雅蘭閣，以及何文田巴富花園等。



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第五波疫情在全港擴散，全港各區亦出現確診病人。根據當局昨日更新的確診大廈名單，過去14日共有4,001幢大廈出現確診者，不過值得一提的是，當局跳過3月2日，未有當日的確診大廈名單，網頁上只得3月1日及3月3日的名單。

美孚新邨累計24幢上榜

在3月3日的名單中，全港18區繼續以深水埗上榜大廈數目最多，達464幢，當中新上榜的包括美孚新邨三幢大廈，令屋苑累計出現確診者的大廈達24幢。其餘新上榜的包括捷興大廈、樂年花園4座、桂林大廈等。

油尖旺區上榜大廈第二多 奧柏 ‧ 御峯2座有住戶確診

油尖旺區則以451幢上榜大廈在18區中排第二多，新增出現確診者的大廈亦有19幢，包括奧柏 ‧ 御峯2座、大同新邨大公樓、海富苑海寧閣，以及啟義閣等。至於第三多確診大廈的為元朗區，過去14日有386幢大廈出現確診者。

元朗區昨日上榜的大廈包括嘉碧峰25座、曉峰花園、天耀邨耀豐樓等；亦有多個地址只得村名，相信為村屋，例如田寮村、馬田壆村。

▼3月3日確診大廈全名單▼



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▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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至於大埔區則為18區中最少確診大廈的地區，僅得60幢大廈出現確診者，不過昨日亦有大廈新上榜，包括太和邨愛和樓、明雅苑明昌閣，及德雅苑等。

將軍澳日出康城增3幢確診廈

另外，在昨日新增出現確診者的大廈中，不乏中產屋苑，例如日出康城新增有三幢上榜。而東區新上榜的大廈中部份為老牌屋苑，當中有南豐新邨2座、康澤花園A座、華蘭花園雅蘭閣，及萬德閣B座。而九龍城區何文田巴富花園豪富閣亦新增出現確診者，該區新上榜的亦有黃埔花園紫荊苑10座及黃埔花園錦桃苑3座。

▼3月2日 市民深水埗搶購檢測劑▼

