5巴士公司今起停104路線　尖沙咀碼頭5線停駛　長者：剩係識搭6號

【港鐵/九巴/新巴/城巴】單日新增逾5萬宗確診個案下，巴士和港鐵等公共交通運輸服務都大受影響，繼早前港鐵縮班後，5間巴士公司今日（4日）起亦大規模收車，今日起暫停104條路線服務，其中單計九巴已停88條路線。僅計尖沙咀碼頭作總站的巴士路線，已有五條路線暫停提供服務。



有長者到尖沙咀碼頭巴士總站後，才得悉6號線已停駛，不知如何到旺角，「嚟呢到淨係識搭6號」。



尖沙咀碼頭巴士總站有5條路線暫停服務。（鍾妍攝）

在疫情大爆發下，市面人流已大幅減少。港鐵8條鐵路線（包括︰東鐵線、荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、將軍澳線、東涌線及屯馬線）於繁忙及非繁忙時段的列車服務均需減班，乘客候車時間略為延長1至4分鐘。

記者今日在市面觀察，港鐵東鐵線和屯馬線於中午時段，候車時間比平日要多等約兩分鐘，過去擠迫的列車車廂，變得空蕩蕩，乘客都自動隔開坐。尖沙咀碼頭巴士總站亦只有零星市民經過，5間巴士公司今日起暫停104條路線服務，而尖沙咀碼頭有5條路線受影響，包括1、2、6、7、8A線。

+ 5

▼九巴暫停88條路線 只有46條路線維持有限度服務。▼



吳先生和吳太太兩人居於東涌，今早到處找地方飲茶，輾轉到尖沙咀後，欲到旺角雅蘭中心，本打算乘坐九巴6號線，但到場後才知該線今日起停駛。吳先生說，「嚟親呢到都搭6號，係識搭6號車咋」，在記者口中得悉沒有6號線後，不知要如何前往旺角。吳太太亦完全不知多條路線停駛，「你唔講我哋真係戇居居」，最後在記者協助下才登上九巴1A往旺角。

吳先生由尖沙咀到旺角只懂坐6號，但該線暫停服務。（鍾妍攝）

莫先生︰Google Map未更新巴士停駛資料

莫先生因工作關係於尖沙咀準備往旺角，網上地圖指示可乘坐1A、2及6號，以為有3條路線選擇，完全不知道2及6號線停駛，「因為google map冇更改」。他說近日大部份巴士線都已削減班次，但認為可以理解「條街都冇乜人」。

8號線亦改到另一巴士站車坑，市民要多走幾步上車，原來站牌被封起。（鍾妍攝）

到旺角的乘客要轉乘1A線。（鍾妍攝）

居於彩虹邨的陳太太，乘搭的九巴5號線未有受影響，可如常乘車回家。她指，今早從電台已得悉多條巴士線停駛，幸運地沒有對她造成影響，指若沒有5號巴士或要改坐港鐵，「但唔鍾意（港鐵）要上上落落」。她說，巴士班次亦已減少，今日要多等10分鐘，「如果好似上次等30分鐘一班，我就唔等去搭地鐵喇」。

尖沙咀港鐵站人流稀少，荃灣線今晚8時半後要等7分鐘一班。（鍾妍攝）

港鐵8鐵路線今起全時段減班

運輸署早前表示，考慮專營巴士公司最新的車長缺勤情況，路線乘客量的下降幅度、載客率、可供乘客使用的替代公共交通服務，以及巴士公司資源的有效調配等因素，批准五間巴士公司在3月4日（本周五）至16日期間調整服務，包括暫停共98條有其他替代公共交通服務的路線、5條只在假日提供服務的郊遊路線及1條通宵路線。

港鐵今早亦再調整8條鐵路的服務班次，乘客候車時間略為延長1至4分鐘，多條線繁忙時間班次都受影響。3條市區重鐵繁忙時間要等3至3.6分鐘，星期五晚上8時半後要等7分鐘；東涌線繁忙時間要等7-10分鐘東鐵線則要等6至7分鐘一班。

▼港鐵3月4日早上再調整班次，多條路線繁忙時間縮班。（MTR mobile圖片）▼

