澳門收緊食品進口條件　本港商會稱已停供貨　或影響澳副食品供應

澳門政府近日收緊食品進口規定，要求供應商要先消毒食品包裝，若有貨品包裝被驗出對病毒呈陽性，將整批銷毀，日前已有一批本港入口的冷藏牛奶被銷毀。港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良向《香港01》表示，澳門政府單方面收緊有關規定，本港供應商憂慮為食品包裝消毒將影響食品安全，已隨即叫停所有運往澳門的冷凍食品、罐頭和飲品等。他透露，本港向澳門供應的食品多達七成，或會影響當地副食品供應。他表示，商會已就此向港府和澳門政府商討，冀能盡快回復對澳供貨。



一批經香港分拆進口的冷藏牛奶外圍包裝膠捆膜樣本，被驗出對病毒呈陽性，澳門政府隨即銷毀涉事的60箱冷藏牛奶。（澳門市政署圖片）

輸澳產品包裝膠捆膜樣本驗出病毒

澳門市政署周二（1日）表示，一批經香港分拆進口的冷藏牛奶外圍包裝膠捆膜樣本，被驗出對病毒呈陽性，因此即時啟動應急預案，包括暫時圍封涉事冷凍倉庫和冷凍貨物、消毒環境、派員複檢，並銷毀涉事的60箱冷藏牛奶。

當地市政署表示，會加強從外地進口水果和冷凍食品包裝的清潔消毒，並嚴格執行「外包裝全消毒、內包裝全檢測」措施，目前每周平均消毒冷凍食品外包裝箱數達10萬箱。當地傳媒報道，付貨人須以1:50漂白水全面噴灑貨物外包裝表面，若再有貨物被驗出對病毒呈陽性，會隨即將整批貨物銷毀，並明言不會作出任何賠償。

港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良。（資料圖片）

港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良證實，澳門政府在未有知會本港供應商的情況下，單方面要求本港供澳的貨物，要先消毒，又指涉事的60箱牛奶被銷毀前，本港供應商和商會均未有接獲通知，當地政府收緊抽驗程序，令涉事供應商深感不滿，「始終批貨有啲係無事㗎嘛，唔代表你成批貨一定要銷毀。」

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他又透露，本港供應商獲悉事件後，已叫停所有運往澳門的糧油食品、飲品、凍肉和罐頭等，暫未知有多少貨物受到影響，擔心若要以漂白水消毒食品包裝，會引致食品安風險，而即使是本港出貨時已消毒，運輸途中亦可以會惹到病毒，供應商現已安排貨船化驗，了解船隻環境有否受污染，同時亦已向港府反映問題，並與澳門政府磋商，期望能盡快解決。

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葉本良指，本港供應往澳門的糧油雜貨佔當地整體進口食品六、七成，「外地嚟嗰啲凍肉，或者罐頭產品都會集中嚟咗香港先，嚟咗香港先會再運過去澳門」，據他了解，現時澳門的冷凍食品仍有約兩周存貨量，事件或會影響當地副食品供應，但相信無礙當地整體鮮活食品供應。他希望兩地政府能在兩周內達成共識。他建議澳門政府提供地方，讓本港運抵的貨物先消毒再化驗，而供應商亦正研究改道從珠海運貨到澳門，但他認為此機會較微。

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